Alles in allem sollten die Auswirkungen auf das chinesische Wachstum überschaubar bleiben, solange die Hitzewelle und Dürre nicht noch über Wochen anhalte. Für die jährliche Wachstumsrate des BIP belaufe sich der bisherige Ausfall auf rund 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte. Doch je länger die Schließungen andauern würden, desto stärker würden die Lieferketten belastet. Mit der Zeit nehme der Effekt daher zu. Auf der Inflationsseite würden die Folgen stärker spürbar sein. Aufgrund von Interdependenzen in den Wirkungsketten könnte es bei anhaltender Hitze aber zusätzlich zu non-linearen Auswirkungen kommen, in deren Folge die Experten von Union Investment Wachstumsprognosen nochmals nach unten anpassen müssten.

Neue staatliche Maßnahmen - aber zu spät, zu wenig



Die chinesische Regierung versuche, sich den zahlreichen Problemen mit verschiedenen Maßnahmen entgegenzustellen. Dazu würden vor allem Investitionen in die Infrastruktur gehören. Diese seien seit Jahresanfang bis Ende Juli um 7,4 Prozent gegenüber den ersten sieben Monaten 2021 gestiegen, woraus sich im Juli in etwa ein Plus von neun Prozent gegenüber Vorjahr ergeben habe. Zusätzlich sei am vergangenen Mittwoch ein neues Stimulusprogramm in Höhe von einer Billion Yuan (146 Mrd. US-Dollar) verabschiedet worden, das ebenfalls in die Infrastruktur fließen solle. Die Ausweitung der Investitionen solle helfen, "die wirtschaftlichen Aktivitäten auf einem stetigen Kurs zu halten", wie es von der Regierung heiße. Das Paket beinhalte auch konkrete Hilfen für die staatlichen Stromerzeuger, Sonderanleihen über 200 Milliarden Yuan sollten die Energieversorgung unterstützen. Der chinesische Staatsrat habe zudem ein 19-Punkte-Paket vorgestellt, das neben den bereits Ende Juni angekündigten 300 Mrd. Yuan weitere 300 Mrd. Yuan vorsehe, mit denen staatliche Banken in Infrastrukturprojekte investieren könnten. Den lokalen Regierungen würden ebenfalls Sonderanleihen aus bisher ungenutzten Quoten zugewiesen.



Nach Ansicht der Experten von Union Investment würden die Infrastrukturinvestitionen allein nicht ausreichen, um das Wachstum der Bruttoanlageinvestitionen zu stützen. Infrastrukturinvestitionen würden rund 20 Prozent der Investitionen in Anlagevermögen (Fixed Assets) in China ausmachen, weitere 20 Prozent würden sich auf den Bausektor und rund 30 Prozent auf das Verarbeitende Gewerbe konzentrieren. Das größte Problem würden dabei die Bauinvestitionen bleiben. Im Juli hätten sie bereits zweistellig im Minus gelegen und fallende Baubeginne und ein weiterhin schwieriges Refinanzierungsumfeld für Immobilienentwickler würden nicht für einen baldigen Wiederanstieg sprechen.



Mitte August habe die chinesische Notenbank, die People's Bank of China (PBoC), zudem überraschend ihre Leitzinsen gesenkt. So sei der wichtige Sieben-Tage-Reverse-Repo-Satz, zu dem sie den Banken kurzfristige Liquidität zur Verfügung stelle, um zehn Basispunkte auf 2,0 Prozent reduziert worden. Außerdem habe sie den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) von 2,85 auf 2,75 Prozent verringert. Insgesamt lasse sich feststellen, dass die chinesische Regierung ihre Maßnahmen zu spät und nicht beherzt genug umgesetzt habe ("too little, too late"), sodass die Wirkungen auf die Konjunktur nicht ausreichen würden. In dieser Gemengelage würden die Experten von Union Investment insgesamt nicht mehr von einem durch Investitionen gestützten Wachstum ausgehen.

Reduzierte Konjunkturprognose für 2022



Entgegen der von Union Investment ursprünglich gehegten Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung habe sich die chinesische Wirtschaft im Juli erneut abgeschwächt, basierend auf den offiziellen Daten und auch gemessen am von Union Investment hausintern berechneten China Economy Tracker. Auch für die kommenden Monate würden die Unsicherheitsfaktoren überwiegen. Die Experten von Union Investment hätten daher Mitte August ihre Wachstumsprognose für 2022 von 4,1 auf 3,7 Prozent gesenkt. Angesichts der Dürre würden zurzeit eher die Risiken auf der Abwärtsseite überwiegen.



Wachstumsprognosen von Union Investment



Der Kapitalmarkt sehe die Lage ähnlich skeptisch. Nachdem die chinesische Währung am 24. August 2022 auf ein neues Zwei-Jahres-Tief gegenüber dem US-Dollar gefallen sei, habe die PBoC den Referenz-Wechselkurs höher als erwartet festgesetzt. Hierdurch wolle sie die Yuan-Abwertung verlangsamen. Die chinesische Währung sei nach den jüngsten Zinssenkungen deutlich unter Druck geraten. Doch würden mit den niedrigeren Zinsen auch die Befürchtungen vor weiteren Kapitalabflüssen aus China wachsen. Die chinesische Regierung versuche, mit Kapitalverkehrskontrollen gegenzuhalten. Da davon auszugehen sei, dass die US-Notenbank Federal Reserve vorerst an ihrem Zinserhöhungspfad festhalte, dürfte sich die geldpolitische Schere zwischen China und den USA weiter öffnen.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zahlreiche Faktoren lasten derzeit auf der chinesischen Wirtschaft, so die Experten von Union Investment.Das Niedrigwasser im Yangtse verschärfe die Probleme. Peking habe zur Wachstumsstimulierung ein neues Infrastrukturpaket beschlossen; der Impuls dürfte aber begrenzt ausfallen. Union Investment erwarte daher ein rückläufiges Wachstum.Zurzeit würden uns täglich neue Nachrichten aus China erreichen, die zeigen würden, dass das Land bis auf Weiteres als globaler Wachstumsmotor ausfalle. Das von der Kommunistischen Partei (KP) ausgegebene Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022 liege in weiter Ferne, zu schwer würden die Belastungsfaktoren wiegen.Die chinesische Wirtschaft werde nach wie vor von den üblichen Themen - Immobilienkrise und Null-Covid-Strategie - dominiert. Zurzeit würden in verschiedenen Provinzen die Corona-Infektionen wieder ansteigen. Erschwerend hinzu komme, dass große Teile des Landes seit zwei Monaten von einer beispiellosen Hitzewelle und Dürre betroffen seien. Erste Auswirkungen seien spürbar: Ausfälle von Wasserkraftwerken, die Rationierung von Strom und die Stilllegung von Industrieunternehmen. Der längste Fluss Chinas, der Yangtse, sei sogar in Teilen für die Schifffahrt gesperrt.Dies alles belaste das Wachstum. Aufgrund der geringeren Stromverfügbarkeit sei bereits die Produktion in einigen Bereichen eingeschränkt und das Risiko anhaltender Fabrikschließungen sei hoch. Global würden sich mögliche Auswirkungen hauptsächlich im Rohstoffbereich bemerkbar machen.