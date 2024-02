Linz (www.aktiencheck.de) - 2023 lag das Wirtschaftswachstum in China noch über 5%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Regierung selbst versuche mit verschiedenen Programmen die Wirtschaft zu stützen. Die Konsequenz sei, dass die westliche Welt mit chinesischen Produkten, die teilweise unter den Herstellungskosten lägen, konfrontiert sei. Stichwort: PV-Paneele.Europa und die USA würden mittlerweile wieder verstärkt über "Schutzzölle" nachdenken. Die Handelsbeziehungen zwischen China und den westlichen Industrienationen würden die große Herausforderung bleiben und könnten das Währungspaar EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) belasten. China selbst habe durch eine schwache Währung einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil und werde demnach nur bei extremen Kursbewegungen einschreiten. Wir erwarten weiterhin Kurse in EUR/CNY in Richtung 8,0000, so Oberbank. (28.02.2024/ac/a/m)