Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden eine Reihe von Daten veröffentlicht, darunter die EMI-Zahlen von Caixin und NBS, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas von entscheidender Bedeutung sein dürften, so die Analysten von Postbank Research.



Der Caixin-EMI für den Dienstleistungssektor und das Verarbeitende Gewerbe werde im Januar voraussichtlich unverändert bei 52,9 bzw. 50,8 liegen und damit die Zahlen des Vormonats bestätigen. Der NBS-PMI für das Nicht-Verarbeitende und das Verarbeitende Gewerbe werde dagegen voraussichtlich leicht auf 50,5 bzw. 49,2 ansteigen. Dieser erwartete Anstieg könne auf saisonale Faktoren zurückgeführt werden, insbesondere auf das bevorstehende chinesische Neujahrsfest.



Die wirtschaftliche Erholung Chinas scheine uneinheitlich zu sein, wie die gemischten Signale verschiedener Wirtschaftskennzahlen zeigen würden. Nichtsdestotrotz hätten sich die chinesischen Behörden verpflichtet, zusätzliche Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. eine Senkung des Mindestreservesatzes für Banken durch die People's Bank of China (PBoC). (29.01.2024/ac/a/m)





