Bonn (www.aktiencheck.de) - Die zahlreichen Daten, die in dieser Woche veröffentlicht werden, darunter der Caixin Einkaufsmanagerindex und die Inflationszahlen, dürften Aufschluss über die Stärke der wirtschaftlichen Erholung in China geben, so die Analysten von Postbank Research.



Es werde erwartet, dass der Caixin EMI für Dienstleistungen und der umfassende Index im November gegenüber dem Vormonat auf jeweils 51 bzw. 51,2 steigen würden. Der disinflationäre Trend dürfte jedoch angesichts der Überkapazitäten im Verarbeitenden Gewerbe weiter anhalten. Für November werde ein Rückgang des Produzentenpreisindex um 2,7% gegenüber dem Vorjahr erwartet, während der Verbraucherpreisindex mit -0,3% gegenüber dem Vorjahr ebenfalls negativ bleiben dürfte.



Fazit: Der Aufschwung in China bleibe uneinheitlich, wie die gemischten makroökonomischen Signale zeigen würden. Die laufenden Konjunkturmaßnahmen dürften jedoch das Verbrauchervertrauen stärken und den angeschlagenen Immobiliensektor in den kommenden Monaten stützen. (04.12.2023/ac/a/m)



