Die 50er-Marke möge nicht weit entfernt sein, doch das Potenzial für eine positive Überraschung sei als gering einzustufen. Die Erwartungen seien durch das chinesische Neujahrsfest gedämpft. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der PMI zum fünften Mal in Folge unter 50 bleibe, was auf eine anhaltende Rezession hinweisen würde.



Besonders bedenklich sei die Mischung aus hoher Verschuldung und anhaltender Deflation, die das Land seit vier Monaten erlebe. Dies stelle eine herausfordernde Situation für diejenigen dar, die Immobilienkredite aufgenommen hätten. Nach dem Platzen der Immobilienblase seien die Preise stark gefallen, während die Kreditsummen unverändert geblieben seien.



Bisher scheinen die getroffenen Hilfsmaßnahmen eher darauf ausgerichtet zu sein, Symptome zu behandeln, anstatt die zugrunde liegenden Ursachen anzugehen, so die Experten von eToro. Obwohl es überraschend gewesen sei, dass die Hypothekenzinsen gesenkt worden seien, sei deutlich mehr Unterstützung erforderlich, um eine 180-Grad-Wende herbeizuführen.



Der bevorstehende Volkskongress, der nächste Woche beginne und zwei Tage dauere, verspreche wichtige Einblicke zu geben, wie die Regierung in Peking plane, China wieder auf Kurs zu bringen. (Ausgabe vom 29.02.2024) (01.03.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Anleger warten am Freitag gespannt auf die Veröffentlichung des offiziellen Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe in China, so die Experten von eToro.Für den Monat Februar werde ein leichter Rückgang von 49,2 auf 49,1 erwartet. Dies würde bedeuten, dass die Erholung im Januar möglicherweise kurzlebig gewesen sei und die Unsicherheit vorerst weiter bestehe.