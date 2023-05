Es bestünden erste Anzeichen dafür, dass die neue Regierung wieder auf ein konsumorientiertes Wachstumsmodell umschwenken könnte. Dies würde eine Steigerung des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte sowie eine weitere Stärkung des sozialen Sicherungsnetzes erfordern. China habe jüngst angekündigt, die Steuer- und Abgabenlast für Unternehmen um 261,6 Mrd. USD in diesem Jahr zu senken und bestehende Steuer- und Abgabenvergünstigungen zu verlängern. Letzteres dürfte weitere Kosteneinsparungen auf Unternehmensseite in Höhe von 173 Mrd. USD zur Folge haben. Damit habe die Regierung in Peking die Steuererleichterungen in Höhe von 1% des BIP bis 2024 verlängert, wobei beinahe die Hälfte der Senkungen (rund 0,4% des BIP) auf den Konsumbereich entfallen würden. Überdies bestehe erheblicher politischer Spielraum für eine weitere Verlängerung.



Außerdem stelle das neue, 2022 eingeführte System für die private Altersvorsorge eine wesentliche Initiative dar, die den an den chinesischen Onshore-Märkten tätigen Vermögensverwaltern attraktive langfristige Wachstumschancen bieten werde. Darüber hinaus gehe Franklin Templeton Institute davon aus, dass der Aktienmarkt in Hongkong über Stock Connect von potenziellen Mittelflüssen im Handel profitieren werde. Die Wachstumschancen seien nicht von der Hand zu weisen und der Markt für private Altersvorsorge dürfte von derzeit 300 Mrd. USD bis 2025 auf 1,7 Bio. USD anwachsen. Im Zuge des Marktwachstums würden private Altersvorsorgeinstrumente in China zunehmend über Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in Aktien aus Hongkong investieren.



Finanzielle Lage der Privathaushalte bessere sich, Immobilienentwickler würden sich aber weiterhin Risiken gegenübersehen



Anleger seien sich der Faktoren, welche die Auswirkungen des Häuserangebots und der Häuserpreise auf die privaten Haushalte und die Makropolitik Chinas haben könnten, sehr bewusst. Hier sei Franklin Templeton Institute allerdings weniger besorgt, da der prozentuale Anteil der Wohnkomponente am Nettovermögen der chinesischen Haushalte von 60% im Jahr 2000 auf 49% im Jahr 2019 gesunken sei. Die Berechnungen von Franklin Templeton Institute würden zeigen , dass das Nettovermögen der privaten Haushalte intakt bleiben dürfte, auch wenn die Häuserpreise um bis zu 20% gegenüber den 2019 verzeichneten Niveaus nachgeben. Darüber hinaus würden die jüngsten Indikatoren darauf hindeuten, dass die rückläufigen Zinsen in China eine Welle an Rückzahlungen bei Hypothekendarlehen anstelle von Neukäufen nach sich gezogen hätten. Hauseigentümer hätten günstigere Konsumkredite aufgenommen, um die zu höheren Zinsen aufgenommenen Hypothekendarlehen zu reduzieren. Trotz der gesunkenen Hypothekenzinsen hätten die ausstehenden Hypotheken 2022 ein Plateau bei rund 5,7 Bio. USD erreicht.



Vielleicht lockere China die regulatorischen Anforderungen für Immobilien im Rahmen der "Drei roten Linien", allerdings wäre dies nicht ratsam. Diese Vorschriften seien das notwendige Übel, um das Verschuldungsrisiko bei Immobilienunternehmen zu senken. Zudem würden sie - zusammen mit anderen Unterstützungsmaßnahmen - den Übergang zu einem nachhaltigeren Modell in der Branche fördern. Wenngleich der Immobiliensektor auch weiterhin eine der wichtigsten Säulen des chinesischen Wachstumsmodells darstellen werde und derzeit einen Boden ausbilde, hätten einige der jüngsten Ausfälle bei chinesischen USD-Hochzinsanleihen (die vor allem von Immobilienfirmen begeben würden) für erhöhte Vorsicht unter ausländischen Anlegern gesorgt. Es müsse jedoch zwischen privaten Immobilienentwicklern und den in Staatsbesitz befindlichen Bauunternehmen unterschieden werden. Erstere seien einem höheren Risiko ausgesetzt, da die Erholung der Immobilienpreise und -verkäufe möglicherweise nicht rechtzeitig genug erfolge, um den Liquiditätsengpass abzufedern. (17.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnungen, dass China in diesem Jahr ein reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5% erreichen oder sogar übertreffen wird, könnten sich bewahrheiten, so Christy Tan, Investment Strategist, Franklin Templeton Institute.Haupttreiber werde hierbei der Konsum sein, beflügelt durch die Ersparnisse der privaten Haushalte sowie die wirtschaftsfreundliche Politik. Für eine schnellere und nachhaltigere Erholung seien jedoch weitere, bislang noch nicht umgesetzte politische Maßnahmen erforderlich. Die chinesische Wirtschaft leide aber nicht unter einer Wachstumsverlangsamung oder gar einer Rezession, wie wir es in den Industrieländern beobachten würden. Aus makroökonomischer Sicht sei China für den Rest des Jahres 2023 ein attraktives Anlageziel für Aktien wie auch für Anleihen.China weise mit 45,5% des BIP eine der höchsten Bruttosparquoten weltweit auf und die Ersparnisse der privaten Haushalte seien 2022 auf über 2,5 Bio. USD angestiegen. Diese würden sich durch eine beispiellose Null-COVID-Politik erklären, die Millionen Menschen dazu gezwungen habe, teils monatelang zu Hause zu bleiben. Die Menschen in China hätten ihr Geld weder für Haus- und Wohnungskäufe noch für Investitionen an den lokalen Börsen ausgegeben. Nach Erachten von Franklin Templeton Institute dürften diese Ersparnisse nun nach und nach weniger werden, sobald die Einschätzung der Einkommens- und Beschäftigungsaussichten wieder zuversichtlicher ausfalle. Kurzum stelle der Binnenkonsum in China den größten potenziellen Treiber für das allgemeine Wachstum in den nächsten sechs bis 12 Monaten dar.