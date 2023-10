Im Berichtsmonat August hätten die Investitionen im chinesischen Immobiliensektor ihren Abwärtstrend mit einem Wert von -8,8% Y/Y weiter fortgesetzt. Begleitet werde die angespannte Situation weiterhin von einem nicht abreißenden Strom an Negativmeldungen. Im Zentrum stünden zumeist wichtige Branchenakteure, wie der infolge hoher Verschuldung in immer schwierigeres Fahrwasser geratende Immobilienkonzern China Evergrande Group. Mit möglichen Zahlungsausfällen sähen sich auch Investoren der Country Garden Holdings Co. als einem der wichtigsten Immobilienentwickler konfrontiert.



Chinesische Immobilienwerte würden zunehmend auch die Aktienmärkte belasten, insbesondere, wenn der Handel infolge der auf den Plan gerufenen Strafverfolgungsbehörden teils ausgesetzt worden sei. Auch an den Bonitätshütern würden die Sorgen nicht spurlos vorbeigehen: So habe nicht zuletzt Moody's im September u.a. mit Ratinganpassungen sowohl auf Sektor- als auch Unternehmensebene reagiert, was den Druck auf die Kapitalmarktfinanzierung der Konzerne zusätzlich erhöht haben dürfte. Infolge staatlicher Stützungseingriffe hätten zuletzt 20 staatliche Banken die Zinsen für ausstehende Wohnbaudarlehen gesenkt, um der hohen Verschuldung entgegenzuwirken und den Immobiliensektor wieder aufzufangen. Angesichts dieser Nachrichtenlage überrasche außerdem die Abwertung des Renminbis kaum.



Mit Blick auf die kommende "Golden Week" als Feiertagswoche zu Oktoberbeginn würden vor allem Bauträger auf die traditionell umsatzstärkste Woche des Jahres setzen. So werde diese Gelegenheit in einigen Städten und vor allem Tourismusgebieten genutzt, um Großprojekte zu bewerben oder einzuweihen. Viele Privathaushalte würden die Urlaubszeit vornehmlich zur Exploration eigener Wohnbauprojekte nutzen. Wie stark dies auch in diesem Jahr der Fall sei, werde genau zu beobachten sein. (Ausgabe Oktober 2023) (03.10.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Wirtschaftsleistung im Reich der Mitte im letzten Quartal 2022 von Stagnation geprägt war, folgte im 1. Quartal 2023 immerhin ein Anstieg um 2,2% Q/Q, so die Analysten der Nord LB.Diese Dynamik habe jedoch bereits im 2. Quartal mit einem gemeldeten Wachstum von lediglich 0,8% Q/Q merklich nachgelassen. Mit Blick auf das 3. Quartal seien aus einigen Sektoren mitunter positive Konjunkturimpulse zu verzeichnen, womit die Hoffnung auf ein annualisiertes Wirtschaftswachstum von 5% in 2023 wieder erstarken könnte. So sei die Industrieproduktion Chinas im August - nach einem unerwartet schwachen Vormonat (+3,7% Y/Y) - mit einem Wert von 4,5% Y/Y besser ausgefallen als weitläufig prognostiziert worden sei. Auch die Einzelhandelsumsätze hätten mit 4,6% Y/Y wieder stärker angezogen (Vormonat: +2,5% Y/Y) und damit die Erwartungen übertroffen. Die Datenlage im Immobiliensektor hingegen sei mit Blick auf Investitionen und Umsätze abermals ernüchternd, zusätzlich würden sich erneut die Sorgen um zentrale Akteure der Branche mehren.