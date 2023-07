Bonn (www.aktiencheck.de) - China hat heute mehrere Einkaufsmanagerindices (EMI) mit Schwerpunkt auf staatliche Betriebe veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Es werde erwartet, dass der morgen veröffentlichte Caixin EMI für das Verarbeitende Gewerbe unter dem Wert von Juni (50,5) liege, während der Caixin EMI für den Dienstleistungssektor (Donnerstag) voraussichtlich 52 betragen dürfte, im Vergleich zu 53,9 im Juni. Insgesamt könnten die EMIs weiterhin Schwäche zeigen, da die Erwartungen in Bezug auf Auftragseingänge, Auslandsverkäufe und Beschäftigung weiter zurückgehen würden.Fazit: Der morgen veröffentlichte chinesische Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe dürfte genau analysiert werden, denn der letzte Wert habe auf eine Schrumpfung der Produktionstätigkeit im zweiten Monat in Folge aufgrund der schwachen Nachfrage aus dem In- und Ausland hingedeutet. Angesichts der geplanten Konjunkturmaßnahmen und der sich verbessernden Unternehmensgewinne würden die Analysten für die chinesische Wirtschaft in den kommenden Monaten konstruktiv bleiben. (31.07.2023/ac/a/m)