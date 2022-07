Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach dem Rückgang der Coronavirus-Infektionen und der Lockerung der strengen Eindämmungsmaßnahmen sendet die chinesische Volkswirtschaft Signale für eine Konjunkturerholung, so die Analysten von Postbank Research.



Der Industriesektor, der in den vergangenen Monaten weitgehend funktionsfähig geblieben sei, da die Mitarbeiter der Fabriken vor Ort gelebt hätten und weitergearbeitet hätten, könnte im Juni eine dynamische Expansion verzeichnet haben, so dass das BIP-Wachstum ggü. Vj. im zweiten Quartal positiv gewesen sei. Der Aufschwung könnte in den kommenden Monaten weiter an Fahrt gewinnen, wenn sich der Arbeitsmarkt durch einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit verbessere. Auch wenn die Einzelhandelsumsätze die sich abzeichnende Verbesserung der Lage der privaten Haushalte noch nicht widerspiegeln dürften, sind die Analysten von Postbank Research zuversichtlich, dass sich der Aufschwung in Kürze auch in einer Belebung des Konsums niederschlagen wird. Vor dem Hintergrund eines sich verbessernden Umfelds könnte die Outperformance chinesischer Aktien anhalten.



Die makroökonomischen Daten dürften die wirtschaftliche Erholung widerspiegeln. Chinesische Aktien könnten weiter steigen. (Ausgabe vom 11.07.2022) (12.07.2022/ac/a/m)



