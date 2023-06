Die chinesische Wirtschaft werde zunächst noch von der Aufhebung der Corona-Restriktionen gestützt werden. Von der Lockerung profitiere vor allem der Dienstleistungssektor. Der Immobilienmarkt leide dagegen weiterhin unter der Unsicherheit über die wirtschaftliche Solidität vieler Bauentwickler, die Banken und potenzielle Käufer vorsichtig agieren lasse. Hinzu komme ein struktureller Rückgang der Wohnungsnachfrage aufgrund der veränderten Demografie. Der Rückgang der Erwerbsbevölkerung werde für viele Jahre auf der wirtschaftlichen Entwicklung lasten und es sei nicht abzusehen, dass dem durch eine verstärkte Einwanderung gegengewirkt werden solle.



Der schwache Ausblick für die Weltwirtschaft spreche dafür, dass sich der Exportsektor bis auf Weiteres wenig dynamisch entwickeln werde. Schließlich würden sich die USA bemühen, den Fortschritt Chinas zumindest im Bereich der Hochtechnologie zu bremsen, und generell zeichne sich ab, dass das politische Klima für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und dem Westen eher schlechter als besser werde. Die Taiwan-Frage könnte in diesem Verhältnis zu einer Eskalation führen, sollte China den wirtschaftlichen oder gar militärischen Druck auf Taiwan stark erhöhen, um eine Wiedervereinigung zu forcieren. Auch Waffenlieferungen Chinas an Russland hätten Sanktionen des Westens zur Folge.



Trotz all dieser Hemmnisse habe die chinesische Wirtschaft noch ausreichend Potenzial, seine Produktivität zu steigern, sodass BIP-Wachstumsraten von gut 4% erreichbar seien. Niedrige Inlandszinsen und der unsichere Wirtschaftsausblick würden für eine Abwertung des Renminbis sprechen.



Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 13.06.2023) (15.06.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach überraschend schwachen Wirtschaftsdaten für April deuten die offiziellen Einkaufsmanagerindices auch für Mai auf anhaltende Probleme im Verarbeitenden Gewerbe und im Bausektor hin, so die Analysten der DekaBank.Zwar hätten die von Caixin veröffentlichten Indices in Richtung einer höheren Dynamik gezeigt, doch würden die Analysten die offiziellen Einkaufsmanagerindices für aussagekräftiger halten, da sie auf einer deutlich größeren Stichprobe basieren würden. Auch die Außenhandelszahlen würden dafür sprechen, dass sich das Verarbeitende Gewerbe im Mai schwach entwickelt habe. Die Exporte seien im Vorjahresvergleich um 7,5% geschrumpft, was zum Teil aber damit erklärt werden könne, dass im Mai des Vorjahres nach dem Ende des Lockdowns in Shanghai eine kräftige Nachholbewegung zu verzeichnen gehabt habe. Die anhaltende Importschwäche (-4,5% yoy im Mai) gebe einen zusätzlichen Hinweis auf die Nachfrageschwäche in China im Bereich verarbeiteter Güter.