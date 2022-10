Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der 20. Nationale Kongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) wird in einem China stattfinden, das sich in Zeiten von sowohl innenpolitischen als auch außenpolitischen Krisen befindet, so Tariq Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank.



Daher werde die Partei darauf fixiert sein, die bisherigen Erfolge aufzuzählen und Stabilität auszustrahlen. Es gebe kaum Hoffnung, dass die Partei angesichts der Konzentration von Macht in den Händen Xis tatsächlich zu überraschenden Wendungen bereit sei. Es gebe dazu für Xi auch keine offensichtliche machtpolitische Notwendigkeit, denn die "Checks and Balances" im System seien quasi nicht vorhanden und die politischen Vorstöße wie Null-Covid, Drei Rote Linien oder der Traum von einer Wiedervereinigung mit Taiwan, würden eindeutig die Unterschrift Xis tragen. Erst hätten Beobachter behauptet, dass wenn die Wirtschaft unter seinen Eingriffen leiden würde, dann würde man nachgeben. Es sei nun Gewissheit, dass das Wirtschaftswachstum weit hinter den angestrebten 5,5% BIP-Wachstum bleiben werde. Der Prognose der Analysten der Hamburg Commercial Bank zufolge werde das BIP-Wachstum bei historisch niedrigen 2,8% am Ende des Jahres liegen und auch nächstes Jahr dürfte die Expansionsrate relativ niedrig bleiben (Prognose 2023: 3,5%) Die Regierung habe schlichtweg das Wachstumsziel aufgegeben.



Dann hörte man Beobachter sagen, dass wenn der Kongress Xis dritte Amtszeit quasi bestätigt, dann werden wir eine Rückkehr zu mehr Nüchternheit und weniger Ideologie sehen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Nun stehe der Kongress an und auch diese Hoffnung dürfte der Kongress nicht bestätigen. Es breche wohl eine Zeit an, in der ideologische Erwägungen Vorrang hätten. (Ausgabe vom 13.10.2022) (14.10.2022/ac/a/m)





