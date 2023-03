Die vorlaufenden Orderkomponenten hätten ebenfalls deutlich angezogen. In der Summe habe sich der zusammengesetzte Composite PMI mit 56,4 Punkten ergeben - nach 42,6 Punkten noch im Dezember. Auch die von Caixin befragten tendenziell kleiner- und mittelgroßer Unternehmen würden eine signifikante Aufhellung signalisieren. So habe der Caixin Manufacturing PMI auf 51,6 Punkte angezogen.



Auch wenn die Inflationsrate mit aktuell 1,3% Y/Y noch sehr niedrig sei, müsse angesichts des Hochschießen der Produzentenpreise auf 9,0% Y/Y damit gerechnet werden, dass sich Engpässe in den Vorprodukten - aber auch eine erhöhte Nachfrage für Dienstleistungen - letztlich auf das inländische Preisniveau für die Verbraucher in den kommenden Monaten auswirken würden. Der rasanten Aufwertung der chinesischen Währung, die diese Bewegung etwas abgefedert habe, habe die PBoC mit gezielten restriktiveren Maßnahmen entgegengewirkt. Letztlich dürfte ihr aber an einem stabilen Renmimbi gelegen sein. Auf Sicht der nächsten zwölf Monate würden die Analysten im Zuge der dynamisch verlaufenden Erholung der amerikanischen Konjunktur von einer sukzessiven Aufwertung des US-Dollars ausgehen.



Peking werde die Stimmungsaufhellung und die Datenverbesserungen erfreut zur Kenntnis nehmen. Der Immobilienmarkt und der private Konsum dürften aber weiter unterstützt werden. Die Geldpolitik habe reagiert und als expansive Maßnahme den Reservesatz gesenkt. Sie könnte nun aber zögerlicher werden. Die Fiskalpolitik dürfte gewillt sein, einige weitere Register ziehen zu wollen. Darauf hätten die Verantwortlichen zuletzt erneut verwiesen. Denn der Private Konsum und der Immobilienmarkt seien noch nicht vollständig über dem Berg. Die wechselhaften Aussichten auf höhere US-Leitzinsen hätten den auf 7,30 CNY hochgeschnellten US-Dollar erst bis 6,70 CNY und zuletzt wieder über 6,85 CNY getrieben. (Ausgabe April 2023) (28.03.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - China ist zurück auf dem Wachstumspfad, so die Analysten der Nord LB.Das jedenfalls würden die neuesten Einkaufsmanagerindices signalisieren. Angesichts des Ende Januar gefeierten Neujahrsfestes und dem üblichen Ausfall einiger marktrelevanter Konjunkturdaten bis etwa Mitte März würden die Stimmungsindikatoren in dieser Phase immer besonders wichtige Informationen für die Finanzmärkte liefern. Laut dem Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) sei es im Produktionssektor - nach der ausgeprägten Mollstimmung im Dezember - im Januar und nun auch im Februar zu deutlichen Aufhellungen gekommen. Der PMI sei von zuvor 47,0 auf 50,1 und im Februar sogar auf 52,6 Punkte gestiegen. Noch deutlicher sei die Stimmungsverbesserung im Dienstleistungssektor ausgefallen: Für diesen PMI sei es nach dem Einbruch auf unter 42 Punkte erst um über 12 Punkte auf 54,3 Punkte in die Höhe gegangen, dem nun im Februar ein weiterer Anstieg auf 56,3 Punkte gefolgt sei. Nach dem Ende der Restriktionen bestehe also offenbar massiver Nachholbedarf bei Dienstleistungen.