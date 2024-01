Ob die Mitte Januar von offizieller Seite angekündigten Schritte zur Stabilisierung des Konsumumfelds das erhoffte Gegengewicht zu den in Schieflage befindlichen Wirtschaftszweigen und der niedrigen Auslandsnachfrage bilden könnten, bleibe abzuwarten. Trotz der bisherigen Stützungsmaßnahmen zeige der Sektor kaum Anzeichen für eine nachhaltige Entspannung. Daneben schlingere der für die chinesische Industrie allgemein wichtige Stimmungsindikator Caixin Manufacturing PMI seit Monaten um die Expansionsgrenze von 50 Punkten und habe sich im Dezember nur knapp im expansiven Bereich halten können. Chinas Aktienmärkte hätten vor diesem Hintergrund ebenfalls keinen guten Jahresstart gehabt. Die Behörden würden nunmehr versuchen mit staatlicher Unterstützung den Turbulenzen zu begegnen, um vor allem ausländische Investoren zu beruhigen.



Aktuelle Konjunkturindikationen sprächen noch nicht so recht für die von Peking erhoffte Wirkung der auf Industrie und den Immobilienwirtschaft fokussierten Stimuli, wie u.a. ein zusätzliches fiskalisches Defizit und jüngst abermals gelockerte Finanzierungsbedingungen durch die PBOC. Aufgrund der zeitverzögerten Übertragungskanäle hätten sich diese wohl noch nicht richtig entfalten können, doch könne mit Blick auf die gegenwärtige Verbraucherstimmung sowie das Investitionsumfeld - trotz der jüngsten Nachjustierungen seitens Pekings - noch nicht von einer nachhaltigen Beruhigung der Lage die Rede sein. Vielmehr würden einige Marktteilnehmer daher auf ein beherzteres Eingreifen setzen.



Die schwachen Konjunkturimpulse würden derzeit für negative Inflation bzw. Deflation (CPI-Wert im Dezember: -0,3% Y/Y) sorgen. Die Fiskalpolitik zeige sich willens, die Wirtschaft weiter zu unterstützen. Insbesondere der Immobilienmarkt sei die Achillesferse des Landes, aber auch der Inlandskonsum müsse im Auge behalten werden. Nach dem Ende des chinesischen Neujahrsfestes werde Peking wohl noch einige Register ziehen müssen. Eine sukzessive Stabilisierung des Renminbi und die Aussichten auf baldige Zinssenkungen in den USA sowie Europa sollten den CNY in 2024 oberhalb der Marke von 7 halten. (Ausgabe Februar 2024) (29.01.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach offiziellen Angaben hat die chinesische Wirtschaft in 2023 den staatlich avisierten Expansionskorridor erreicht, so die Analysten der Nord LB.Mit 5,2% Y/Y sei das offizielle Ergebnis trotz begünstigender Abwärtskorrektur des Vorjahreswachstums dennoch schwächer ausgefallen als erwartet. Angaben zum Wachstumsziel 2024 würden auf der Jahrestagung des Volkskongresses im März erwartet. Am aktuellen Rand würden die meisten Konjunkturindikatoren neben der anhaltenden Schwächephase vor allem auf ein zunehmend ungleiches Wachstumsfeld hindeuten. Während sich die Industrieproduktion im Dezember infolge der fiskalischen Hilfen vergleichsweise gut entwickelt habe, hätten die Konsumenten nur verhalten zugegriffen. Letzteres spiegele bereits die seit einigen Monaten anhaltende Deflationsdynamik bei den Verbraucherpreisen wider. Beim Inlandskonsum spiele die hohe Unsicherheit angesichts der Bedeutung von Hauspreisen für private Vermögen nach wie vor eine große Rolle.