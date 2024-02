Newark (www.aktiencheck.de) - Die ungewissen Wachstumsaussichten Chinas bleiben eines der größten globalen Makrorisiken, was durch die schwache Entwicklung der chinesischen Binnenmärkte im bisherigen Jahresverlauf noch verstärkt wird, so Magdalena Polan, Head of Emerging Market Macroeconomic Research bei PGIM Fixed Income.



Eine vorausschauende Betrachtung erfordere jedoch den Einbezug der nominalen und realen Rahmenbedingungen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Inflationsbereinigt erscheine Chinas Wachstum und der Anteil des Konsums mit 4-5% relativ gesund, während der Beitrag von Investitionen, Lagerbeständen und Nettoexporten hinterherhinke. Die relative Stabilität auf inflationsbereinigter Basis sei einer der Gründe, warum die chinesischen Behörden einen schrittweisen Ansatz bei den Konjunkturmaßnahmen verfolgen würden.



Auch wenn es in China zu weiteren Konjunkturmaßnahmen kommen werde, würden diese wahrscheinlich nicht an die Maßnahmen von 2008 oder 2015 heranreichen, als die politischen Entscheidungsträger einen größeren fiskalischen Spielraum gehabt hätten und der Immobiliensektor als zyklischer Faktor betrachtet worden sei (und nicht wie heute als struktureller Faktor). Die Einschätzung von PGIM Fixed Income zusätzlicher, aber nicht massiver Stimulierungsmaßnahmen - die die Wachstumserwartungen zwar positiv, aber mit 4,5% im Jahr 2024 moderat halten sollten - spiegele die vielfältigen Ziele der politischen Entscheidungsträger wider, darunter nationale Sicherheit, Strukturwandel und Finanzregulierung. (16.02.2024/ac/a/m)





