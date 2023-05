- Immobiliengeschäfte seien gegenüber dem Höchststand um 40% zurückgegangen und die Finanzierung von Hypotheken und Bauträgerkrediten sei extrem restriktiv gewesen.

- Zahlreiche verschuldete Bauträger seien in Konkurs gegangen.

- Internetunternehmen seien durch regulatorische Änderungen in ihren Geschäftsaktivitäten drastisch eingeschränkt worden.

- Corona-Lockdowns 2022 seien besonders schwierig für kleine und mittlere Unternehmen im Dienstleistungssektor (z. B. Gastronomie und Tourismus) und in der Unterhaltungsbranche gewesen.

- Lockdowns hätten auch den Tourismus, die Unternehmensplanung und die Investitionen beeinträchtigt und damit das Geschäftsvertrauen geschwächt.



Diese Anpassungen seien in extrem kurzer Zeit erfolgt und das Bankensystem habe sich robust gezeigt. Das Gute daran sei, dass die chinesische Wirtschaft künftig ausgewogener sei, weniger vom Immobiliensektor abhängig und weniger spekulativ, da sich die Immobilienpreise wieder auf ein vernünftiges Niveau eingependelt hätten. Die dysfunktionalen Wirtschaftssektoren seien beseitigt worden.



Dieser Wandel habe seinen Preis. Das Geschäfts- und Verbrauchervertrauen sei gesunken und die Aktienkurse gefallen. So wie der Markt anfangs die Entschlossenheit der Regierung, die Wirtschaft zu reformieren, und die anschließende Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit unterschätzt habe, könnte er nun das Verbrauchervertrauen und das Wachstum der kommenden Jahre unterschätzen.



Das chinesische Pro-Kopf-Einkommen sei immer noch ein Bruchteil dessen, was in den asiatischen Industrieländern erreicht werde. Privatunternehmen mit Unternehmergeist würden weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung investieren und große Fortschritte auf der technologischen Karriereleiter machen. Viele einheimische Unternehmen seien in einer Vielzahl von Branchen bereits weltweit führend. Die Wachstumsimpulse seien trotz des schwierigen externen Umfelds aufgrund des verschärften geopolitischen Wettbewerbs weiterhin stark.



Als Reaktion auf die externen Rahmenbedingungen habe die Regierung mit dem Aufbau längerfristiger Partnerschaften mit vielen Volkswirtschaften begonnen, darunter die ASEAN-Staaten, der Nahe Osten und seit kurzem auch einige europäische Länder. Viele dieser Länder möchten weiterhin ihre Abhängigkeit von ihren traditionellen Handelspartnern in den Industrieländern und dem US-Dollar verringern. Obwohl diese Partnerschaften noch in den Kinderschuhen stecken würden, würden sich im Handel große Veränderungen zeigen: Der Anteil der ASEAN-Region nehme zu, der der USA gehe deutlich zurück.



Darüber hinaus würden ab Mitte 2023 einige Aktien in Hongkong in chinesischen Yuan (CNY) notieren. In den Augen von Ox Capital Management ein wichtiges Ereignis mit erheblichen langfristigen Auswirkungen für Hongkong-Aktien. Die extrem günstigen Bewertungen in Hongkong seien das Ergebnis eines Liquiditätsproblems gewesen, das sich lösen werde, wenn Festland-Anleger unmittelbar in der Landeswährung CNY investieren könnten.



Bei Ox Capital Management verfolge man bei chinesischen Investments einen selektiven Ansatz. Angesichts der attraktiven Bewertungen habe man sich für Qualitätsaktien entschieden, die auf langfristige Wachstumsthemen ausgerichtet seien. Sie würden auf Binnenkonsum und künftige Technologieriesen setzen, die von der Regierung als Haupttreiber der künftigen Wirtschaft angesehen würden.



In volatilen Zeiten werde Ox Capital Management sein Exposure in China ohne Zögern anpassen, um das Abwärtsrisiko zu verringern. Da die chinesische Regierung den Schwerpunkt auf das Wirtschaftswachstum und die Wiedereröffnung nach Corona lege, erscheine der chinesische Markt derzeit sehr vielversprechend. (09.05.2023/ac/a/m)







Sydney (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft Chinas zu verstehen ist ein Schlüsselfaktor: Sei es, um direkt in China zu investieren oder um die Auswirkungen auf zahlreiche Anlagemöglichkeiten außerhalb Chinas zu erkennen, so Dr. Joseph Lai, Gründer und Chief Investment Officer von Ox Capital Management.Es sei nicht einfach, in China zu investieren - die Berücksichtigung regulatorischer Risiken sowie eine genaue Kenntnis der Branchen und Unternehmen seien Grundvoraussetzung. Die Chancen seien jedoch enorm, wenn sich die erfolgreichsten Unternehmen in den kommenden Jahren zu nationalen oder sogar globalen Marktführern entwickeln würden.Ox Capital Management habe festgestellt, dass China nicht mehr am Wachstum als Selbstzweck interessiert sei. Qualitatives Wachstum sei der neue Maßstab für Erfolg. Die Wirtschaft Chinas sei bereits ausgereift. Der Aufbau eines immer größeren Bestands an Infrastruktur, Immobilien und Fabriken sei nicht mehr sinnvoll, vor allem aufgrund verschiedener Technologiebeschränkungen, wie z. B. in der modernen Halbleiterproduktion. Wachstum könne nur dann nachhaltig sein, wenn chinesische Privatunternehmen in Forschung und Entwicklung investieren würden.Aufgrund der schwierigen Beziehung zu den USA setze die chinesische Regierung verstärkt auf die Förderung des Binnenkonsums und eine weitere Diversifizierung der Exporte in Länder, zu denen sie stabilere Beziehungen pflege. Das Wachstum in China werde sich daher in Zukunft verlangsamen, was sich auf die Unternehmen auswirke.Die Aufhebung der Immobilien-, Internet- und Corona-Maßnahmen habe die Wirtschaftstätigkeit deutlich verbessert. Die wirtschaftliche Neuausrichtung der vergangenen 18 Monate sei mühsam gewesen, aber notwendig, um die chinesische Wirtschaft auf ein stetigeres Wachstum auszurichten.