Es werde gemeinhin angenommen, dass das Sparniveau in China zu hoch sei. Damit der Konsum die Investitionen als Haupttriebfeder eines langfristigen Wachstums ablösen könne, müsse Peking den Verbrauchern mehr Geld zur Verfügung stellen. Das Sprichwort "weniger Investieren, mehr Konsumieren" mache hier allerdings nur wenig Sinn, da viele unterentwickelte Teile des Landes noch Investitionen benötigen würden, um Einkommen zu schaffen und so den Konsum anzukurbeln.



Mehr Konsum sei nicht das Allheilmittel, für das ihn viele halten würden. Brauche China etwa mehr Fernseher und Möbel, obwohl sie zu wenige Wohnungen und Häuser hätten, um sie unterzubringen? Sollten die Menschen mehr Autos besitzen, aber unter schlechteren Straßen und unzureichenden Tankstellen, Zügen und anderen Verkehrsmitteln leiden? Die Chinesen hätten nur so viel sparen können, weil sie ein Einkommen aus den durch Investitionen geschaffenen Arbeitsplätzen hätten. Die Grundregeln der Wirtschaftswissenschaften würden besagen, dass die Ersparnisse unter dem Strich gleich den Investitionen sein sollten - und weiter, dass hohe Ersparnisse zu hohen Investitionen führen sollten. Das Mantra "weniger investieren, mehr konsumieren" mache daher keinen Sinn für ein Land, in dem noch viele Regionen entwickelt werden müssten.



Da die Finanzintermediation die Verwendung von Ersparnissen für die Kreditvergabe für Investitionen beinhalte, könne eine hohe Verschuldung akzeptabel sein, solange sie durch Vermögenswerte gedeckt sei. Die Experten von BNP Paribas Asset Management glauben, dass dies bei Chinas schuldenfinanziertem Wachstumsmodell der Fall ist.



Peking habe sowohl diesen Investitions-Konsum-Zyklus als auch die Fehler bei vorangegangenen Reformen verstanden und bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 eine taktische Änderung der Strukturreformen im Rahmen der breit angelegten Strategie des "doppelten Kreislaufs" vorgenommen. Heute bevorzuge dieser Ansatz die Entwicklung von "Hardtech", also die Produktion von Hardware und Komponenten sowohl für strategische als auch für Hightech-Industrien - gegenüber "Softtech" wie der Entwicklung von E-Commerce für die nicht-strategische Verbrauchernachfrage - und nutze dazu den Privatsektor als Innovationsmotor.



Peking erwarte, dass so wieder mehr Industrie in die inneren Provinzen verlagert werde. Dieser Prozess sei bereits im Gange, wie die Daten belegen würden. Im Landesinneren hätten billigere Ressourcen erschlossen werden können, was das BIP-Wachstum ankurbeln und die Produktivität langfristig steigern dürfte.



Die wirtschaftliche Erholung Chinas nach dem Ende der Covid-Pandemie sei fragil gewesen, aber die Probleme seien hauptsächlich konjunktureller Natur. Eine starke Erhöhung der Staatsausgaben, unterstützt durch eine Lockerung der Geldpolitik, könnte dieses Problem lösen. So würde das Wachstum angeregt und Vermögenspreise dürften sich im kommenden Jahr ebenfalls wieder erholen. Das Risiko sei dabei eine verfrühte Straffung der Politik, was jedoch nicht wahrscheinlich erscheine - dies würde Chinas Märkten noch weiter schaden.



Gleichzeitig sorge der Strukturwandel für ein erneutes Investitionswachstum sowohl in der hochwertigen verarbeitenden Industrie als auch in der High-Tech-Branche. Peking habe viele wichtige Aufgaben zu bewältigen: Bildungs- und Gesundheitswesens müssten verbessert sowie die Arbeitsmarktstruktur reformiert werden, damit Arbeitsplätze und Qualifikationen zusammenpassen. Die Altersversorgung, weniger Umweltverschmutzung sowie die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels und vor allem auch die gleichzeitige Senkung der Schuldenquote seien ebenfalls wichtige Ziele. All diese Aufgaben stünden auch auf Chinas politischer Agenda, weshalb sie als langfristige Investitionsthemen relevant seien. (27.12.2023/ac/a/m)







