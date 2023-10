Perspektiven: Der Immobilienmarkt leide weiterhin unter der Unsicherheit über die wirtschaftliche Solidität vieler Bauentwickler, die Banken und potenzielle Käufer vorsichtig agieren lasse. Hinzu komme ein struktureller Rückgang der Wohnungsnachfrage aufgrund der veränderten Demografie. Die Verbraucher seien vorsichtig geworden und dürften durch verstärkte Konsumanreize nur bedingt zu vermehrten Käufen zu bewegen sein. Unternehmen seien wegen der vielen Regulierungsmaßnahmen im Inland und der Sanktionen der USA verunsichert, was auch mittelfristig auf der Investitionsnachfrage lasten dürfte. Der Rückgang der Erwerbsbevölkerung werde sich in den kommenden Jahren beschleunigen und zu einem Fachkräftemangel führen.



Der schwache Ausblick für die Weltwirtschaft spreche dafür, dass sich der Exportsektor bis auf Weiteres wenig dynamisch entwickeln werde. Schließlich würden sich die USA bemühen, den Fortschritt Chinas zumindest im Bereich der Hochtechnologie zu bremsen, und generell zeichne sich ab, dass das politische Klima für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und dem Westen eher schlechter als besser werde. Die Taiwan-Frage könnte in diesem Verhältnis zu einer Eskalation führen, sollte China den wirtschaftlichen oder gar militärischen Druck auf Taiwan stark erhöhen, um eine Wiedervereinigung zu forcieren.



Auch Waffenlieferungen Chinas an Russland hätten Sanktionen des Westens zur Folge. Trotz all dieser Hemmnisse habe die chinesische Wirtschaft noch ausreichend Potenzial, ihre Produktivität zu steigern, sodass BIP-Wachstumsraten von rund 4% erreichbar seien. Niedrige Inlandszinsen und der unsichere Wirtschaftsausblick würden für eine Abwertung des Renminbis sprechen.



Länderrisiko: Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 13.10.2023) (16.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach Medienberichten plant die chinesische Regierung die Ausweitung von Infrastrukturinvestitionen in Höhe von rund 0,7% des Bruttoinlandsprodukts, um das Wirtschaftswachstumsziel von 5% für 2023 zu erreichen, so die Analysten der DekaBank.Ob es einer solchen Unterstützung bedürfe, sei umstritten, denn zuletzt hätten sich die Zeichen einer konjunkturellen Stabilisierung gemehrt. So zeige sich die Industrieproduktion im September mit einem Plus von 4,5% yoy (nach 3,7% im August) etwas erholt und der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im September von 51,0 auf 51,7 Punkte gestiegen. Gleichzeitig laste die Unsicherheit der privaten Haushalte vor allem auf der Nachfrage nach Dienstleistungen. Die Ausgaben während der Feiertagswoche Anfang Oktober hätten nur marginal über dem Vor-Corona-Niveau von 2019 gelegen. Die Immobilienkrise halte an.