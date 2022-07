Bonn (www.aktiencheck.de) - Erste Fälle der hoch ansteckenden BA.5-Variante und eine Zunahme der Covid-Infektionen haben die Furcht vor erneuten Lockdowns in China geschürt, so die Analysten von Postbank Research.



Bisher verlasse sich Peking auf begrenzte Einschränkungen und vermeide Ausgangssperren im großen Stil. Zusätzlich unter Druck sei die Stimmung durch Hauskäufer geraten, die Zahlungsaufschübe bei rund 300 noch nicht fertiggestellten Immobilienprojekten beantragt hätten. Während dies eine Vertrauenskrise zwischen Bauträgern und Käufern zum Ausdruck bringt und den Immobilienmarkt weiter schwächen könnte, scheinen die Risiken für das chinesische Finanzsystem unter Kontrolle zu sein, da landesweit nur 2% der Hypothekenkredite betroffen sind, so die Analysten von Postbank Research. Trotz dieser Unsicherheit solle die chinesische Wirtschaft im Juli zugelegt haben, und es werde damit gerechnet, dass Einkaufsmanagerindex-Daten diese Woche weiter im Expansionsbereich bleiben und leicht über den Zahlen des Vormonats liegen würden.



Die Covid-bedingte Unsicherheit und der Immobilienmarkt würden die Märkte belasten. Die Konjunkturerholung scheine nach wie vor intakt. (Ausgabe vom 25.07.2022) (26.07.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.