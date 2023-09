Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Aktienmarkt verzeichnete eine schwache Sitzung, wobei die Aktien von Immobilienentwicklern, die als Benchmark gelten, um mehr als 6% zurückfielen, so die Experten von XTB.Ein Subindex für chinesische Immobilienentwickler sei heute um 6,6% gefallen und damit so stark wie seit neun Monaten nicht mehr. Der kollabierende chinesische Gigant Evergrande habe am Freitag ein Treffen mit den Gläubigern verschoben, das eigentlich heute beginnen sollte. In der Zwischenzeit habe die EU China gewarnt, dass der Länderblock seine wirtschaftlichen Interessen mit mehr Nachdruck verteidigen würde (wahrscheinlich Beschränkungen für chinesische Exporte), was die Stimmung ebenfalls verschlechtert habe. Die Nachricht vom Freitag, dass Washington und Peking Arbeitsgruppen zur Lösung wirtschaftlicher und finanzieller Probleme bilden würden, habe für eine gewisse Aufwärtsbewegung gesorgt, die sich jedoch als kurzlebig erwiesen habe.Die CHN.cash-Futures würden im Tageschart mehr als 2% verlieren - der Kurs habe den SMA50-Durchschnitt am Freitag nicht überwinden können und notiere derzeit unter zwei anderen Durchschnitten, dem SMA200 und dem SMA100 - historisch gesehen sei, als er unter allen drei Durchschnitten gelegen habe, die Angebotsseite eindeutig vorherrschend gewesen, und es sei möglich, dass man auch dieses Mal den Beginn einer breiteren Schwäche sehe. Der RSI-Indikator habe sich auf 42 Punkte abgekühlt, sei aber noch lange nicht überverkauft. Die Erholung vom Freitag habe sich als nicht nachhaltig erwiesen, trotz der Rekordzuflüsse ausländischen Kapitals nach China innerhalb von sieben Wochen (etwa 1 Mrd. USD). (25.09.2023/ac/a/m)