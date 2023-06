Chinas Einzelhandelsumsätze seien um 12,7% gegenüber 18,4% im April gestiegen, ebenfalls unter den Prognosen von 13,6%.



Chinas Anlageinvestitionen (erster Monat des Jahres) seien um 4% gegenüber der von Refinitiv-Analysten prognostizierten Steigerung von 4,4% gestiegen.



China habe ein großes Problem in Form der Arbeitslosenquote bei Jugendlichen (16 - 24 Jahre). Diese habe einen neuen Rekord aufgestellt und im Mai 20,8% betragen. Die städtische Arbeitslosigkeit habe bei 5,2% gelegen.



Alle aktuellen Daten aus China, von Fabrikdaten über Hausverkäufe, Kredite bis hin zu Einzelhandelsumsätzen, die ein wichtiger Indikator für die Verbraucherstimmung seien, würden Schwäche zeigen (der jährliche Anstieg sei auf den Basiseffekt zurückzuführen). Auch die Stahl- und Kohleproduktion seien monatlich zurückgegangen.



Die chinesische Regierung werde wahrscheinlich eine viel breitere Stimulation der Wirtschaft anstreben, um das jährliche Wirtschaftswachstumsziel von 5% im Jahresvergleich zu erreichen, das der Chef der PBOC kürzlich bestätigt habe. Es sei jedoch zu beachten, dass selbst bei einer wirtschaftlichen Stimulation die globalen Kapitalzuflüsse nach China aufgrund geopolitischer Risiken deutlich begrenzt sein könnten. (15.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die heute veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus China bestätigen, dass die wirtschaftliche Erholung des Landes an Schwung verliert, so die Experten von XTB.Nach mehreren "kleinen" Signalen der Bank of China an die schwächelnde Wirtschaft (Senkung einiger Zinssätze, Unterstützung des Immobilienmarktes) sei der Markt überzeugt, dass die PBOC viel mehr tun müsse. Die Vorstellung von einem chinesischen "Konjunkturprogramm" beflügele die Fantasie der Investoren, während ein schwächerer Dollar und positive Stimmung an der Wall Street den Kapitalfluss in Schwellenländer unterstützen würden. Infolgedessen würden die chinesischen Indizes heute zulegen, wobei der CHNComp heute um 1% zulege und auf Niveaus notiere, die seit dem 19. Mai nicht mehr gesehen worden seien.Chinas Industrieproduktion sei im Mai um 3,5% im Jahresvergleich gegenüber 5,6% im April und leicht unter den Erwartungen von 3,6% gestiegen.