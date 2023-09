Bisher habe Country Garden eine Insolvenz vermieden, indem es inzwischen überfällige Zinsen in Höhe von 22,5 Mio. US-Dollar für die zwei oben genannten US-Dollar-Anleihen beglichen und die Zustimmung lokaler Gläubiger zur Verschiebung der Rückzahlung der oben erwähnten auslaufenden in Yuan denominierten Anleihe erhalten habe. Dies verschaffe dem Unternehmen mehr Zeit, die ausstehende Tilgung zurückzuzahlen. Es müsse jedoch weiterhin Zinsen auf Basis des ursprünglichen Zeitplans zahlen. Die Turbulenzen der Immobilienentwickler würden zur Verunsicherung des Immobilienmarktes beitragen, der schon von schärferer Regulierung ("drei rote Linien") und immer noch von den Folgen der Corona-Pandemie gebeutelt sei. Während der Lockdowns seien am Immobilienmarkt in die Investitionen und Verkäufe aufgrund der physischen Beschränkungen gefallen. Nun seien die Maßnahmen aufgehoben, aber die Vertrauenskrise sei geblieben.



Wie verhaltesich der chinesische Staat?



Würde Peking im Fall einer Insolvenz einspringen? Bisher habe es die Zentralregierung seit Beginn der aktuellen Immobilienkrise vermieden. Im Fall von Evergrande habe jedoch die Provinzregierung der südlichen Provinz Guangdong eingegriffen, in der das Unternehmen seinen Hauptsitz habe, um die Folgen der Krise 2021 (im Zusammenhang mit der "drei rote Linien"-Kampagne) zu bewältigen. Pekings Zurückhaltung, individuelle Unternehmen zu stützen, stehe im Kontrast zum erklärten Willen der Regierung, dem Immobilienmarkt insgesamt unter die Arme zu greifen.



Das neueste staatliche Unterstützungspaket für den Immobilienmarkt in China konzentriere sich hauptsächlich auf die Nachfrageseite: Dazu würden Maßnahmen wie das Senken der Mindestanzahlung für Erstkäufer von 30% auf 20% des Kaufpreises, die Möglichkeit für Hausbesitzer, niedrigere Zinssätze mit Banken auszuhandeln, und eine Lockerung der Kaufbeschränkungen in den größten Städten gehören. Zusätzlich hätten Hauskäufer, die ihre bestehenden Hypotheken für den Kauf größerer Immobilien verwenden würden, jetzt Zugang zu bevorzugten Hypothekenkonditionen. Diese hätten zuvor nur für Erstkäufer gegolten. Diese verschiedenen Maßnahmen sollten dazu beitragen, die Nachfrage anzukurbeln und den Immobilienmarkt zu stabilisieren.



Fazit und Ausblick



Die Tatsache, dass Immobilienentwickler wie Country Garden die Insolvenz gerade so vermieden hätten und der Staat jetzt verstärkt Interesse an der Stimulierung des Immobilienmarktes zeige, sollte kein Grund zur Beruhigung sein, denn der boomende Immobilienzyklus mit hohen Renditen, insbesondere außerhalb der Mega-Cities wie Peking, Shanghai und Shenzhen, scheine vorbei zu sein. In den kommenden Jahren würden zudem strukturelle Probleme den Markt für Wohnimmobilien verstärkt belasten: Schrumpfende Bevölkerung, eine verlangsamte Urbanisierung und eine niedriger prognostizierte Heiratsquote. Vielerorts scheine der Markt schon heute gesättigt. Nach Angaben des Datenanbieters Wind habe es in China im Februar 2023 3,5 Mrd. Quadratmeter fertiggestellte, aber unverkaufte Wohnungen gegeben. Das entspreche etwa 4 Mio. Wohnungen. Dies stelle das größte Überangebot in China seit 2017 dar.



Angesichts des Angebotsüberschusses am chinesischen Immobilienmarkt scheine es nachvollziehbar, dass in Peking gezögert werde, angebotsseitig den Bausektor zu stimulieren. Nach einem enttäuschenden Aufschwung im letzten Jahr infolge der Covid-Maßnahmen leide die chinesische Wirtschaft derzeit an einem nur gedämpften Wirtschaftswachstum. Selbst das vergleichsweise moderate Ziel von 5%-Wachstum für das Jahr 2023 scheine gegenwärtig gefährdet zu sein. Viele Marktbeobachter würden sich fragen, warum die chinesische Führung keinen umfangreicheren Konjunkturimpuls beschließe? Ein Teil der Antwort liege vermutlich in den Herausforderungen des chinesischen Immobilienmarktes: Ein zu starker Stimulus würde, aus Sicht Pekings, den Immobilienmarkt noch weiter aufblasen. Kein Stimulus würde die vom Bausektor stark abhängige sonstige Wirtschaft schwächen. Die Balance zu finden, um den Immobilienmarkt zu stabilisieren, ohne die Gesamtwirtschaft zu gefährden, sei ein riskantes Unterfangen, dem sich die chinesische Führung nun stellen müsse. (Wochenbarometer vom 14.09.2023) (14.09.2023/ac/a/m)





