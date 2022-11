Der Häusermarkt bleibe weiterhin das Sorgenkind Chinas. Zudem sei auf dem Parteikongress die Zero-Covid-Politik seitens der chinesischen Regierung noch einmal bestätigt worden, sodass das Risiko weiterer Lockdowns bestehen bleibe.



Die People's Bank of China (PBoC) versuche weiterhin durch verschiedene Maßnahmen den Abwertungsdruck auf den Renminbi zu verringern. Dennoch sei der Offshore Yuan Mitte Oktober auf ein Rekordtief gesunken. Die PBoC fixiere weiterhin das tägliche USD/CNY-Fixing teils deutlich unterhalb des Marktpreises. Im Anschluss an den Parteikongress sei der CNY deutlich gesunken.



Die Verbraucherpreisinflation sei im September von 2,5% auf 2,8% gestiegen. Der Erzeugerpreisindex sei deutlich von 2,3% auf 0,9% gesunken - jeweils im Jahresvergleich.



Der CNY habe nach seinem Sieben-Jahreshoch bei EUR/CNY 6,879 Mitte Juli bis auf EUR/CNY 7,26 Mitte Oktober abgewertet - ein Zehn-Monatstief. Auf Sicht von sechs Monaten könnte er in Richtung EUR/CNY 7,30 fallen, falls sich die Zins- und Renditedifferenzen ausweiten würden. (Ausgabe November 2022) (02.11.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Aktivitätsdaten aus China für den Monat September und die BIP-Daten für das dritte Quartal fielen in der Mehrzahl etwas besser aus als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Analysten hätten einen Anstieg des BIP um 2,8% zum Lockdown-geplagten Vorquartal erwartet, de facto seien daraus 3,9% geworden. Schwache Einzelhandelsumsätze im September seien von einem robusten Zuwachs der Industrieproduktion und der Investitionen in Sachanlagen kontrastiert worden.