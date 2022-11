Bonn (www.aktiencheck.de) - Am 10. November hielt der Ständige Ausschuss des chinesischen Politbüros eine Sitzung ab, bei der es um die Verbesserung der Umsetzung der Null-Covid-Politik ging - interessanterweise genau zur der Zeit, als die Zahl der täglichen Infektionen auf ein Niveau anstieg, das zuletzt im April/Mai dieses Jahres verzeichnet wurde, so die Analysten von Postbank Research.Während die makroökonomischen Daten im Oktober erneut schwach ausgefallen seien, hätten chinesische Aktien im November eine sehr positive Performance gezeigt, welche die im Oktober erlittenen Kursrücksetzer aufgrund der positiven Nachrichten mehr als ausgeglichen habe. Die Bewertungen chinesischer Aktien seien weiterhin interessant und würden Chancen für einen schrittweisen Einstieg in den Markt bieten.Die jüngsten Ankündigungen Chinas würden eine bedeutende politische Wende markieren, die Risikoanlagen zuträglich sei. (21.11.2022/ac/a/m)