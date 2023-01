Nach Ansicht der Experten befinde sich China ebenso wie die USA in einer recht guten wirtschaftlichen Verfassung: Die USA seien wahrscheinlich auf dem Weg zu einer sanften und kurzen Landung, da sich der Arbeitsmarkt stabilisiere, während China nach den jüngsten politischen Veränderungen in Peking in diesem Jahr voraussichtlich wieder deutlich an Fahrt gewinnen werde. Insgesamt würden die Experten nach wie vor eine mehrjährige technologie- und wettbewerbsgetriebene Wirtschaftsexpansion erwarten, die von den USA und China angeführt werde; die Pandemie werde wahrscheinlich nicht zu einer signifikanten Neuordnung der Führungspositionen dieser beiden Volkswirtschaften führen, auch wenn sie die Interaktionen und Allianzen zwischen den Ländern verändern könnte.



Was Europa und China betreffe, so sei eines der wichtigsten gemeinsamen Ziele die grüne Transformation. Europa sei in seinen Bemühungen um den Umweltschutz im Allgemeinen weiter fortgeschritten, aber China sei heute der weltweit größte Hersteller von Ausrüstungen und Maschinen - Sonnenkollektoren, Windturbinen, Batterien, Wechselrichtern usw. -, die diese Umstellung erleichtern würden. China habe also allen Grund, mit Europa im Bereich des Umweltschutzes zusammenzuarbeiten.



Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, müsse Peking außerdem das Vertrauen der Verbraucher wiederherstellen. Steuerliche und monetäre Anreize allein würden nicht ausreichen: Multiplikatoren seien entscheidend, und sie würden durch das allgemeine Vertrauen bestimmt. Das Gleiche gelte für den Immobilienmarkt. Die Politik der letzten anderthalb Jahre habe viel Vertrauen bei den Bürgern zerstört, sodass umfangreiche Reparaturarbeiten erforderlich seien.



Rückblickend betrachtet seien die Jahre 2020 bis 2022 ein bisschen wie ein Rennen zwischen dem Hasen (China) und dem Igel (der Rest der Welt) gewesen. China habe zunächst die Ausbreitung von Covid im Jahr 2020 kontrolliert und den Rest der Welt überholt, nur um dann "einzuschlafen" und seltsam aggressive Reformen durchzuführen, die dem Wachstum geschadet hätten. Nachdem er jedoch "aufgewacht" sei, habe der Hase das Rennen wieder aufgenommen, konzentriere auf den ersten Platz und entschlossen, keine weiteren politischen Fehler zu machen.



Die Experten würden glauben, dass China die am einfachsten zu prognostizierende Volkswirtschaft sei, da Pekings explizite Erklärung seines politischen Ziels nicht angezweifelt werden sollte. 4,5% bis 5,5% reales Wachstum sollten für 2023 sehr gut erreichbar sein. Im Vergleich zum Rest der Welt würden sie glauben, dass China seine Wachstumsführerschaft zurückerobern werde.



Alles in allem müsse Peking aber sein Image in der Welt aufpolieren. Die Verschlechterung seines Rufs im vergangenen Jahr sei atemberaubend gewesen, und all diese Rufschädigung sei selbst verschuldet gewesen. Die Experten würden daher glauben, dass Peking auch in seiner Außenpolitik eine Kehrtwende vollziehen werde: Schluss mit dem großen, furchteinflößenden Drachen, her mit dem lächelnden Panda. (19.01.2023/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Die große Wiedereröffnung in China ist in vollem Gange, so Stephen Li Jen, CEO von Eurizon SLJ Capital Ltd.Fast unmittelbar nach dem 20. Parteitag seien die Weichen für eine drastische Abkehr von der dynamischen Null-Covid-Politik und eine Verschärfung der Regulierung des Immobiliensektors neben anderen politischen Veränderungen gestellt worden. Der wichtigste Auslöser für einen solchen Politikwechsel sei die stark nachlassende Auslandsnachfrage gewesen: Als sich die Nachfrage aus den USA und Europa abzuschwächen begonnen habe, habe China keine andere Wahl gehabt, als die Binnennachfrage dringend zu beleben.Im Hinblick auf Chinas "dualen Kreislauf" habe Peking nicht das Risiko eingehen können, dass weder der "externe" noch der "interne Kreislauf" funktioniert habe. Ein eher struktureller Faktor, der Pekings Meinung geändert habe, sei die Tatsache gewesen, dass die Null-Covid-Politik Chinas Rolle in der globalen Versorgungskette ernsthaft verschlechtert habe.