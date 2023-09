Linz (www.aktiencheck.de) - Chinas Gewinne in der Industrie im August stiegen um erfreuliche 17,2%, dies ist der erste Anstieg seit dem zweiten Quartal 2022, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Verbesserung erkläre sich teilweise aus der niedrigeren Ausgangsbasis vom vergangenen Jahr und aus rückläufigen Quotierungen der Erzeugerpreise. Nichtsdestotrotz könne diese Verbesserung als Anzeichen für eine Bodenbildung in der Wirtschaft gesehen werden. Vergleichbare Indizien seien auch bei der Industrieproduktion sowie bei den Einzelhandelsumsätzen erkennbar. Der Anstieg könne durchaus als ein Zeichen interpretiert werden, dass Chinas Konjunkturmaßnahmen die Wirtschaft real stützen und Wirkung zeigen würden. Die in den kommenden Tagen zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindices für September würden leicht verbessert erwartet und sollten über der Marke von 50 liegen. Die Finanzmärkte Chinas würden aufgrund des "Mitherbstfestes" und der "Goldenen Woche zum chinesischen Nationalfeiertag" erst ab 9. Oktober zurück aus den Ferien sein. (29.09.2023/ac/a/m)





