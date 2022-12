Bei dünnen Umsätzen steige der deutsche Leitindex am Nachmittag um 0,5 Prozent auf 14.015, während der MDAX auf 25.324, ein Plus von 0,3 Prozent, zulegen könne.



Unter den Einzelwerten hätten europaweit und auch im DAX vor allem die Aktien der Autohersteller von den Aussichten in China profitiert. Die Porsche AG klettere als Favorit im deutschen Leitindex um 4,3 Prozent. BMW, die Volkswagen-Vorzüge und Mercedes-Benz würden zwischen 0,7 und 1,2 Prozent gewinnen.



Zweitstärkster DAX-Wert sei Siemens Energy. Der Energiekonzern habe angekündigt, für ein Mitarbeiter-Aktienprogramm eigene Papiere im Wert von bis zu 130 Millionen Euro zurückzukaufen.



Im MDAX führe Rheinmetall die Gewinnerliste an. Nach Verlusten am Freitag hätten sie nun wieder an ihre Erholungsbewegung der Vorweihnachtswoche angeknüpft. Mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf würden sie mit einem Plus von etwas über 130 Prozent zu den unangefochtenen Favoriten der Anleger gehören, da Deutschland und andere westliche Länder nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ihre Wehretas massiv aufgestockt hätten.



Die Tatsache, dass der DAX wieder über 14.000 stehe, sei ein positives Signal. Aus technischer Sicht sei die Welt in Ordnung, solange der GD50 (13.900 etwa) nicht unterschritten werde. Ein neues Kaufsignal entstünde bei Kursen oberhalb von 14.570. Anfang des neuen Jahres könnte der DAX dieses Niveau erreichen. (27.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weitere Corona-Lockerungen in China sorgen am Dienstag in Deutschland für Kursgewinne, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Kurz vor Handelseröffnung in den USA notiere der DAX wieder über 14.000. Allerdings seien die Umsätze erwartungsgemäß sehr gering und der Ausbruch auch noch nicht nachhaltig. Experten würden mit einer ruhigen Handelswoche rechnen.Die Neuigkeiten aus China hätten nun wieder für eine etwas optimistischere Börsenstimmung gesorgt. Dort würden sich die Signale über ein Ende der Lockdowns mehren. Und nachdem die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft durch die ersten Lockerungen von einer starken Corona-Welle erfasst worden sei, werde gehofft, dass die Pandemie - und damit auch die wirtschaftlichen Belastungen - etwas früher als gedacht enden würden. Da zuletzt außerdem die Kreditbedingungen in China deutlich verbessert worden seien, lasse dies laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets zusätzlich auf eine schnelle Wirtschaftserholung hoffen.