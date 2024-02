Bonn (www.aktiencheck.de) - In China werden diese Woche die Einkaufsmanagerindices des nationalen Statistikamtes (NBS) erwartet, so die Analysten von Postbank Research.



Der EMI für das Verarbeitende Gewerbe könnte im Februar im Kontraktionsbereich von unter 50 bleiben. Der Index sei bereits im vierten Monat in Folge rückläufig. Die Inlandsnachfrage bleibe aufgrund des schwachen Konsumklimas gering. Auch der Exportsektor habe sich mit den Herausforderungen eines langsameren Wachstums konfrontiert gesehen, insbesondere in den Märkten der Industrieländer. Andererseits sei eine positive Überraschung beim EMI für Dienstleistungen aufgrund der starken Reise- und Konsumaktivitäten anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes wahrscheinlich.



Fazit: Die Analysten würden in China immer noch eine uneinheitliche Erholung beobachten. Der Dienstleistungssektor habe weiter expandiert, aber das Verarbeitende Gewerbe habe zu kämpfen gehabt. Nach der Senkung des Leitzinses für fünfjährige Darlehen in der vergangenen Woche dürften in den kommenden Wochen jedoch weitere fiskalische und geldpolitische Maßnahmen angekündigt werden. (26.02.2024/ac/a/m)





