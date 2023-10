Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden wir ein breites Spektrum an Makrodaten erhalten, die Aufschluss über den Konjunkturausblick für China geben sollten, so die Analysten von Postbank Research.



Das BIP Chinas für das dritte Quartal dürfte im Fokus stehen, nachdem das Wachstum im vorangegangenen Quartal schwächer ausgefallen sei als erwartet. Nach der Bloomberg-Konsensprognose werde für das dritte Quartal ein BIP-Wachstum von 4,5% erwartet, denn die chinesische Volkswirtschaft, die sich weiter hemmenden Einflüssen für das Wachstum gegenübersehe, erfahre eine nach wie vor zunehmende geldpolitische Unterstützung. Es werde erwartet, dass das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im September bei 5% liegen werde gegenüber 4,6% im August, da sich die Konsumnachfrage allmählich erholt habe. Die chinesische Industrieproduktion dürfte im September voraussichtlich um 4,3% wachsen, was einem leichten Rückgang gegenüber dem vorherigen Wert von 4,5% entspräche.



China habe zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu unterstützen, und die jüngsten Daten zur Goldenen Woche seien sehr positiv gewesen: Nach Angaben des Ministeriums für Kultur und Tourismus seien die Einnahmen aus dem Inlandstourismus im Vergleich zum Vorjahr um 129,5% auf 753,43 Mrd. CNY gestiegen. (Ausgabe vom 16.10.2023) (17.10.2023/ac/a/m)





