Linz (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumsprognosen für China liegen im Mittel bei 5,2% für 2023 und bei 4,7% für 2024, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die jüngsten Export- und Importzahlen würden zeigen, dass die Nachfrageschwäche nicht wie erwartet erst Ende 2023 einsetzen werde, sondern bereits jetzt spürbar und auch messbar sei. Die Julizahlen würden einen Rückgang der Exporte (im Jahresvergleich) von -14,5% und der Importe von -12,4% zeigen. Als verlängerte Werkbank der westlichen Industrieländer sei China direkt von einer Konsumflaute betroffen.



Das große Bild zeige, dass die Lager im Handel gut gefüllt seien, die Nachfrage nach Konsumgütern aber nachlasse. Was heiße das für die Währung EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan)? Die Kursentwicklung in EUR/CNY habe bereits vieles vorweggenommen. Der Yuan habe innerhalb eines Jahres rund 20% an Wert verloren. Habe das Währungspaar im Sommer 2022 noch bei 6,7200 notiert, seien im Sommer 2023 bereits Kurse von 8,1200 gehandelt worden. Der Trend gehe in Richtung der Höchststände aus Juli 2020 bei 8,3230. (09.08.2023/ac/a/m)



