Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 3333, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (29.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 3333, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jetzt stehe es fest. Das vor Monaten ins Schwanken geratene Immobilienunternehmen Evergrande werde liquidiert. Das habe am Montagmorgen ein Hongkonger Gericht mitgeteilt. Die Evergrande-Aktie habe mit einem Kurssturz von 20 Prozent reagiert, wohingegen sich der breite chinesische Aktienmarkt stabil präsentiert habe.Rund 333 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten habe Evergrande angehäuft und sei damit das prominenteste Beispiel der chinesischen Immobilienkrise. Neben den langwierigen Corona-Lockdowns habe sie zu einem langsameren Wirtschaftswachstum und einer Vielzahl von Zahlungsausfällen geführt, was auch die Aktienmärkte nach unten gerissen habe.Obwohl die Gerichte in Hongkong seit Beginn der Krise im Jahr 2021 mindestens drei Abwicklungsbeschlüsse für andere chinesische Immobilienentwickler erlassen hätten, komme in Sachen Komplexität, Vermögensgröße und der Anzahl der Interessenvertreter niemand an Evergrande heran.Die Insolvenzverfahren in Hongkong würden in China nur begrenzt anerkannt. Das lasse die Frage offen, wie die Anleihegläubiger behandelt würden, deren offene Ansprüche rund 17 Milliarden Dollar betragen würden.Während die Evergrande-Aktie aufgrund der News rund 20 Prozent verloren habe und auf umgerechnet 2 Dollar-Cent abgerutscht sei, habe der chinesische Leitindex FTSE China A50 nur ein leichtes Minus von 0,5 Prozent verzeichnet. Der technologielastige Hang Seng habe sogar rund ein halbes Prozent hinzugewonnen.Die Situation an den chinesischen Aktienmärkten bleibe trotz der jüngsten Liquiditätsmaßnahmen angespannt. Es sei derzeit noch nicht ersichtlich, welche Auswirkungen die Liquidierung von Evergrande nach sich ziehen werde.Anleger sollten nur die Papiere chinesischer Unternehmen kaufen, die am Markt eine Sonderrolle einnehmen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Favoriten des "Aktionär" seien BYD und Alibaba. (Analyse vom 29.01.2024)