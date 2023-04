Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze China Evergrande-Aktie:



NASDAQ OTC-Aktienkurs China Evergrande-Aktie:

0,0002 USD -50,00% (20.04.2023, 17:46)



ISIN China Evergrande-Aktie:

KYG2119W1069



WKN China Evergrande-Aktie:

A2APDK



Ticker-Symbol China Evergrande-Aktie:

EV1



NASDAQ OTC-Symbol China Evergrande-Aktie:

EGRNF



Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (20.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) unter die Lupe.Erst Anfang April habe der mit rund 300 Milliarden Dollar verschuldete Immobilienkonzern eine Einigung mit einem wesentlichen Teil seiner Gläubiger verkündet. Doch inzwischen sei klar: Nicht alle Auslandsgläubiger seien bereit, das zähe Ringen mit Evergrande aufzugeben. Unterdessen hätten auch chinesische Börsen das Unternehmen kritisiert.Die internationale Anwaltskanzlei White & Case habe laut dem chinesischen Medium Caixin ein Treffen von Offshore-Gläubigern geleitet, die der Restrukturierungsvereinbarung bislang nicht zugestimmt hätten. Um welche Summe genau es gehe, sei nicht bekannt geworden. Ende 2021 habe Evergrande insgesamt rund 141 Milliarden Offshore-Schulden gehabt.Evergrande brauche die Zustimmung von 75 Prozent der Gläubiger. Vor allem die Verhandlungen mit den Gläubigern außerhalb Chinas würden offenbar zäh verlaufen. Ein Teil habe zumindest längere Laufzeiten und geringere Zinsen akzeptiert (eine Option sehe wohl zehn bis zwölf Jahre Laufzeit bei zwei bis vier Prozent Zinsen vor, was im aktuellen Marktumfeld und unter den gegebenen Umständen bei Evergrande ziemlich niedrig sei).Außerdem sei Evergrande inzwischen von zwei Festlandbörsen in China (Shanghai und Shenzhen) offiziell dafür kritisiert worden, dass keine Zahlen für 2021 vorgelegt worden seien. Die Börsenaufsicht werde entsprechend informiert, habe es geheißen. Evergrande habe das hingenommen. Konkrete, nennenswerte Auswirkungen habe die Geschichte offenbar erst mal nicht.Trotzdem dränge die Zeit: Noch immer sei Evergrande vom Handel in Hongkong ausgesetzt. Wenn es bis Oktober nicht weitergehe, drohe der Rauswurf. Damit würde wiederum die Sanierung bei Evergrande einen herben Rückschlag erleiden, weil der teilweise Tausch von Schulden in Aktien damit praktisch platzen würde. (Analyse vom 20.04.2023)