Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (04.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) unter die Lupe.Es sei offenbar ein zähes Ringen gewesen. Erst am Montagabend habe der mit rund 300 Milliarden Dollar verschuldete Immobilienkonzern Evergrande eine Einigung mit einem wesentlichen Teil seiner Gläubiger verkündet. Die in Honkong notierte China Evergrande-Aktie bleibe vorerst trotzdem weiter vom Börsenhandel ausgesetzt - aus gutem Grund.Evergrande habe bekannt gegeben, dass eine Einigung mit einem entscheidenden Teil der Gläubiger nun besiegelt sei. Dabei gehe es um den Großteil der Gläubiger außerhalb von Festlandchina, die Anleihen in Höhe von rund 20 Milliarden Dollar halten würden. Für die Altaktionäre bedeute das Ergebnis unter anderem eine Verwässerung, da die alten Schulden der Gläubiger zum Teil in Eigenkapital (Aktien) im Bereich Immobilienverwaltung und Elektroautogeschäft (Evergrande bestehe aus diversen Unternehmen) getauscht werden könnten. Insgesamt seien drei Restrukturierungsvereinbarungen getroffen worden, an denen sich rund 55 Prozent der Dollar-Anleihen-Besitzer beteiligen würden.Eigentlich hätte die Einigung bis zum 31. März erfolgen sollen. Doch die Verhandlungen seien in die Verlängerung gegangen. Ein Insider habe sich anschließend gegenüber der "Financial Times" zufrieden gezeigt: Das Ergebnis sei letztendlich deutlich vom Worst-Case-Szenario entfernt.Die jüngste Einigung sei ein Meilenstein im Milliarden-Poker um Evergrande. Auch damit sei der Restrukturierungsprozess aber längst nicht abgeschlossen. Viele Details seien noch unklar. Demnach verwundert es auch nicht, dass die China Evergrande-Aktie, die bereits seit mehreren Quartalen nicht mehr handelbar ist, vorerst weiterhin vom Handel ausgesetzt bleibt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.