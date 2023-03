Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) unter die Lupe.Chinas Notenbank tue, was auch andere Länder angesichts der Nervosität im Banken-Sektor gerade tun würden: Geld in den Markt schießen. Offenbar wirke diese Maßnahme nun, nachdem noch vor wenigen Tagen die Kosten für Übernachtkredite zwischen Banken in Hongkong so stark angestiegen sei wie seit mindestens 17 Jahren nicht mehr.Inzwischen sei der Übernachtsatz auf 1,01 Prozent gefallen - und damit auf den tiefsten Stand seit dem 9. Januar. Damit würden die Liquiditätsspritzen von staatlicher Seite Wirkung zeigen.Vor rund einer Woche habe es noch Rekordsprünge gegeben. Der Zinssatz für einen Monat sei beispielsweise um 51 Basispunkte nach oben geschossen. Das sei der höchste Sprung seit der Weltfinanzkrise 2008 gewesen.Unterdessen habe Evergrande (Aktie nicht handelbar) Ende vergangener Woche mal wieder eine Anleihe nicht bedient. Die Onshore-Einheit, Hengda Real Estate, habe es versäumt, die Zinsen für ihre 5,8-Prozent-Anleihe von 2020 zu zahlen. Fällig gewesen wären am 23. März die Zinsen, die zwischen Ende September 2020 bis Ende September 2022 aufgelaufen seien. Evergrande werde nun nach eigenen Angaben "proaktiv" mit den Gläubigern verhandeln.Ohnehin sei Evergrande gerade damit beschäftigt, eine Restrukturierung seiner Schulden mit den wichtigsten Gläubigern zu vereinbaren. Dafür sei noch bis 31. März (Freitag) Zeit. Selbst im Erfolgsfall wäre das aber nur ein erster Schritt. Evergrande müsste anschließend in den kommenden Monaten weitere Gläubiger überzeugen, um eine wirklich umfassende Restrukturierung zu ermöglichen. Benötigt werde eine Zustimmung von 75 Prozent der Gläubiger. Nur so könnte letztendlich wohl eine Liquidierung von Evergrande verhindert werden.Der Fall Evergrande stehe stellvertretend für mehrere Immobilienunternehmen in China, die seit zwei Jahren massiv angeschlagen seien und den Junk-Bond-Markt des Landes erschüttert hätten. Stand 2021 habe allein Evergrande 290 Milliarden Dollar Schulden gehabt. (Analyse vom 27.03.2023)