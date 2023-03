Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil China Evergrande Group:



China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (09.03.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits am vergangenen Wochenende habe "Der Aktionär" darauf hingewiesen, dass im Zuge der wirtschaftlichen Erholung etwas in Vergessenheit geraten sei, dass die Immobilien-Krise in China ungelöst sei. Der in Schieflage geratene Gigant Evergrande sei seit Monaten vom Handel ausgesetzt. Der Rest der Branche sei heute wieder auf Bärenmarkt-Niveau abgesackt.Die Wirkung der Stützmaßnahmen vom vergangenen Jahr aus Peking lasse offenbar nach. Ein Bloomberg-Indikator für chinesische Immobilien-Aktien, die auf dem Festland und in Hongkong notiert seien, sei jedenfalls heute um 1,7 Prozent gefallen. Seit dem Hoch vom Dezember betrage das Minus damit knapp 21 Prozent. Ab einem Rückgang von 20 Prozent werde gemeinhin vom Eintritt in einen Bärenmarkt gesprochen.Chinas Immobilienmarkt mache bis zu einem Drittel der Wirtschaftsleistung des Landes aus. Zuletzt seien in China erstmals seit 20 Monaten wieder mehr Häuser verkauft worden. Premierminister Li Keqiang habe am vergangenen Wochenende davon gesprochen, dass eine "unregulierte" Expansion des Immobiliensektors verhindert werden solle. Böse Zungen würden behaupten: Dazu sei es eigentlich zu spät. Derzeit stelle sich eher die Frage, wie stützend sich Chinas Führung in dem Sektor künftig betätigen werde, nachdem bislang zumindest der große Zusammenbruch habe verhindert werden können. Im November habe China mit mehreren Maßnahmen die angeschlagene Immobilienbranche unterstützt. Derzeit sortiere sich die chinesische Führung neu.Anleger seien daher verunsichert, wohin es mit Chinas Immobiliensektor künftig gehe. Seit längerer Zeit würden ausländische Anleihe-Gläubiger und chinesische Immobilienriesen verhandeln - es solle um rund 30 Milliarden Dollar gehen. Die Gespräche sollten aber ziemlich festgefahren sein. In dieser Situation dürften sich wiederum chinesische Hauskäufer eher zurückhalten, bei den betroffenen Immobilien-Firmen zu kaufen.Unterdessen stehe Evergrande laut Dow Jones Insidern zufolge kurz vor Abschluss eines Geschäfts mit Offshore-Gläubigern. Demnach gehe es um einen Tausch von Schulden zu Eigenkapital. Der Deal solle möglichst vor einer Gerichtsanhörung am 20. März abgeschlossen werden.Ob Aktien oder Anleihen: Westliche Privatanleger sollten vom chinesischen Immobilien-Markt die Finger lassen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2023)