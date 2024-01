Tradegate-Aktienkurs China Evergrande-Aktie:

0,0246 EUR -7,17% (26.01.2024, 22:26)



HSE-Aktienkurs China Evergrande-Aktie

0,163 HKD -20,87% (29.01.2024)



ISIN China Evergrande-Aktie:

KYG2119W1069



WKN China Evergrande-Aktie:

A2APDK



Ticker-Symbol China Evergrande-Aktie:

EV1



HSE-Symbol China Evergrande-Aktie:

3333



NASDAQ OTC-Symbol China Evergrande-Aktie:

EGRNF



Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 3333, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (29.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 3333, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Evergrande sei seit Jahren extrem verschuldet. Trotzdem sei der Handel mit der Aktie weitergegangen. Immer wieder habe es Verhandlungen mit Gläubigern gegeben. Letztendlich habe eine Hongkonger Richterin nun trotzdem die Auflösung von Evergrande angeordnet. Der Kurs sei - einmal mehr - eingebrochen. Der Handel mit der Aktie sei gestoppt worden. Geschädigt seien vor allem nach derzeitigem Stand die Aktionäre und Auslandsgläubiger, deren Anleihen höchstwahrscheinlich nicht bedient würden.Ebenfalls heute habe Amazon gemeldet, dass die Übernahme von iRobot aufgegeben werde. Auch das habe sich mindestens seit ein paar Wochen abgezeichnet.habe in Ausgabe 03/2024 im Update getitelt: "Diese Übernahme wird wohl nichts." Und gefolgert: "Aus unternehmerischer Sicht handelt es sich um eine normale Konsolidierungsphase bei Amazon. Auf der Kostenseite könnten sich die Maßnahmen letztendlich auszahlen. Charttechnisch steht die Aktie solide da. Und den iRobot-Deal will die Amazon-Führung vielleicht selber nicht mehr."Nun sei es also offiziell. Problematisch sei "die Lage hingegen für iRobot. Ohne die Übernahme stünde das Unternehmen vor einer sehr ungewissen Zukunft." Tatsächlich könne Börse manchmal so einfach sein: Nach der Übernahme-Absage sei heute iRobot noch mal nach unten gerauscht, während Amazon-Anleger recht unbeeindruckt reagiert hätten. iRobot habe als Sofortmaßnahme erst mal ein Drittel seiner Belegschaft entlassen. Mehrere Kartellbehörden hätten den Übernahmeplan kritisch gesehen. WKN 870747 ) gegeben. Zudem sei klar gewesen, dass iRobot ohne die Übernahme ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten bekommen würde. Anleger hätten hier also auf jeden Fall mit einem Stopp operieren müssen.Und bei Evergrande? Hier müsse sich jeder Investor selbst hinterfragen, warum er ausgerechnet in einen überschuldeten chinesischen Immobilienkonzern investieren wolle. Chinas Führung hatte recht früh klargemacht, dass es vor allem für ausländische Spekulanten wohl keine staatliche Rettung geben wird, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze China Evergrande-Aktie: