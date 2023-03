Börsenplätze China Evergrande-Aktie:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (20.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Immobilien-Giganten sei seit rund einem Jahr vom Handel ausgesetzt. Heute habe eine Anhörung in Hongkong zu einem Abwicklungsantrag angestanden. Das Ergebnis: Der Konzern drücke sich mal wieder vor einer Liquidierung. Stattdessen werde weiterverhandelt und es gebe eine neue Deadline.Laut Evergrande solle eine Restrukturierungs-Vereinbarung bis Ende März auf dem Tisch liegen. Der chinesische Immobilienkonzern habe dafür die vorläufige Zustimmung von einer Gruppe der wichtigsten Gläubiger erhalten. Bis Mittwoch sollten den Gläubigern die Kernpunkte vorgelegt werden. Zum 1. Oktober könnte die Restrukturierung beim wohl am höchsten verschuldeten Immobilienunternehmen der Welt starten. Dabei werde es voraussichtlich u.a. zu einer sehr deutlichen Verwässerung der Alt-Anleger kommen. Angesichts dieses Fortschritts sei der Fall auf den 31. Juli vertagt worden.Zuvor habe eine Gruppe ausländischer Anleihegläubiger ihre Unterstützung für die Umschuldungspläne gemeldet. Evergrande solle laut Insidern sein Angebot nachgebessert haben, berichte Bloomberg.Ob Aktien oder Anleihen: Westliche Privatanleger sollten vom chinesischen Immobilen-Markt die Finger lassen. Die Evergrande-Aktie dürfte noch einige Zeit vom Handel ausgesetzt bleiben. Die Restrukturierungsverfahren dürften auch künftig eine zähe, undurchsichtige Angelegenheit bleiben, auch wenn Chinas Führung in den vergangenen Monaten mehrere Maßnahmen ergriffen habe, um die Auswirkungen auf den Gesamtmarkt möglichst überschaubar zu halten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link