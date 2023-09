HSE-Aktienkurs China Evergrande-Aktie:

0,64 HKD +82,86% (06.09.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs China Evergrande-Aktie:

0,001 USD +150,00% (05.09.2023, 18:30)



ISIN China Evergrande-Aktie:

KYG2119W1069



WKN China Evergrande-Aktie:

A2APDK



Ticker-Symbol China Evergrande-Aktie:

EV1



HSE-Symbol China Evergrande-Aktie:

3333



NASDAQ OTC-Symbol China Evergrande-Aktie:

EGRNF



Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 3333, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (06.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 3333, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande hätten seit Bekanntgabe der Zahlungsunfähigkeit 2021 fast ausschließlich eine Richtung gekannt. Das mit rund 300 Milliarden Dollar hoch verschuldete Unternehmen habe seitdem nahezu seinen kompletten Börsenwert eingebüßt. Am Mittwoch springe die Aktie jedoch deutlich nach oben. Was stecke dahinter?An der Heimatbörse in Hongkong lege Evergrande am Mittwoch 82 Prozent zu. Auch weitere chinesische Immobilienkonzerne würden deutlich im Plus notieren. Hinter dem Kurssprung stehe der sich ebenfalls in finanzieller Schieflage befindliche Immo-Konzern Country Garden ( ISIN KYG2453A1085 WKN A2JNTZ ).Berichten zufolge sei es Country Garden am Dienstag gelungen, Anleihekuponzahlungen in Höhe von 22,5 Millionen Dollar zu leisten und somit einem Zahlungsausfall nur knapp zu vermeiden. Ursprünglich seien die Zahlungen bereits im August fällig gewesen. Der Immobilien-Riese habe diese nun nur Stunden vor Ablauf einer 30-tägigen Gnadenfrist erfüllen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze China Evergrande-Aktie:Tradegate-Aktienkurs China Evergrande-Aktie:0,0778 EUR +86,57% (06.09.2023, 11:37)