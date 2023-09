Tradegate-Aktienkurs China Evergrande-Aktie:

0,0396 EUR -20,48% (27.09.2023, 22:26)



HSE-Aktienkurs China Evergrande-Aktie

0,32 HKD -18,99% (27.09.2023)



ISIN China Evergrande-Aktie:

KYG2119W1069



WKN China Evergrande-Aktie:

A2APDK



Ticker-Symbol China Evergrande-Aktie:

EV1



HSE-Symbol China Evergrande-Aktie:

3333



NASDAQ OTC-Symbol China Evergrande-Aktie:

EGRNF



Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 3333, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (28.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 3333, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Paukenschlag am Donnerstag: Wie die Börse in Hongkong mitgeteilt habe, sei die Aktie des hochverschuldeten Immobilienkonzerns Evergrande erneut vom Handel ausgesetzt worden. Die Mitteilung folge auf Berichte vom Mittwoch, dass Unternehmensgründer und Vorsitzender Hui Ka Yan unter Polizeiaufsicht gestellt worden sei. Für Anleger sei es derweil nichts Neues.Nachdem das Papier des Immo-Riesen bereits von März 2022 bis Ende August vom Handel ausgesetzt gewesen sei, habe sich die Aktie im September - von einem extrem niedrigen Niveau - mehr als verdreifacht. Ausschlaggebend dafür sei unter anderem gewesen, dass der ebenfalls verschuldete chinesische Immobilienentwickler Country Garden eine Anleihekuponzahlung verzögert habe leisten können.Die Kursgewinne seien jedoch wieder vollständig zusammengeschmolzen. Die schlechten Nachrichten würden nicht abreißen. So sei ein Treffen mit den Gläubigern zur Umstrukturierung der Schulden verschoben worden, da sich die Verkäufe seit Ankündigung der Umstrukturierung der Schulden im März nicht wie erwartet entwickelt hätten. Könne Evergrande bis Ende Oktober keinen neuen Umschuldungsplan vorlegen, möchten sich ausländische Gläubiger einem gerichtlichen Liquidationsverfahren anschließen. Am Mittwoch habe dann Bloomberg mit Verweis auf Insider berichtet, dass sich Evergrande-CEO Hui Ka Yan an einem unbekannten Ort unter Polizeiaufsicht befinde. Zu den Gründen sei nichts bekannt."Der Aktionär" rät Anlegern schon seit langem die Finger von Evergrande und dem gesamten Immobilienkonzern zu lassen, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Aussichten für das Unternehmen seien nicht gut. Zudem könnten Anleger auf ihren Aktien sitzen bleiben. (Analyse vom 28.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze China Evergrande-Aktie: