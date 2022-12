Vor ein paar Wochen habe das Land einige dieser Beschränkungen leicht gelockert. Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen sei von sieben Tagen in einer staatlichen Einrichtung auf fünf Tage und drei Tage zu Hause verkürzt worden, und die Erfassung von Sekundärkontakten sei eingestellt worden, sodass viel mehr Menschen die Quarantäne hätten umgehen können. Die Behörden hätten sich auch bemüht, pauschale Lockdowns zu vermeiden, wie sie die größte Stadt, Shanghai, zu Beginn dieses Jahres erlebt habe.



Dennoch würden sich aktuell laut Lockdown Tracker von J.P. Morgan 45 Städte in unterschiedlich intensiven Abriegelungsmaßnahmen befinden, eine Region, die etwa 25% der Wirtschaftsleistung (BIP) repräsentiere.



Die Wirtschaft in China leide unter den aktuellen Maßnahmen außerordentlich stark. Gemäß der Schätzungen der Research-Abteilung der ING-Bank werde das BIP Chinas aufgrund der Pandemie-Maßnahmen wohl 2% geringer ausfallen. Durch die Lockdowns gebe es wiederholt Produktionsunterbrechungen, auch in der momentanen Pandemielage sei der PMI-Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor im November deutlich unter 50 gefallen, was für eine Schrumpfung des Sektors spreche. Der Dienstleistungssektor-PMI, der noch unmittelbarer unter Lockdown-Maßnahmen leide, liege bei lediglich 46,7. Wenn Menschen in ihren Häusern eingeschlossen seien, leide darunter auch der Binnenkonsum. So seien die Einzelhandelsumsätze im Oktober im Vergleich zum September auf einem niedrigen Niveau weiter um 0,1% gefallen.



Korrespondierend dazu seien laut der Umfrage der Chinesischen Zentralbank (PBoC) die Nachfrage nach Krediten im 3. Quartal auf den Indexwert von 59 abgestürzt, trotz großer staatlicher Stimulus-Pakete, und befinde sich knapp 10% unter dem durchschnittlichen Vor-Pandemie-Niveau. Zu diesem Ergebnis trage aber auch die schwelende Krise des Bausektors bei. Während der Pandemie habe sich in China die Jugendarbeitslosigkeit intensiviert, da u.a. Absolventen es schwieriger hätten einen Einstieg in Arbeitsleben zu finden. Die Jugendarbeitslosenrate befinde sich momentan bei 17,9% und habe vor der Krise bei etwa 10% gelegen. Dies sei ein Faktor, der definitiv auch die Politisierung junger Menschen im Sinne der Proteste vorantreibe.



Dass der chinesische Wirtschaftsmotor nicht rund laufe, sehe man auch an der Energienachfrage des Landes, die momentan deutlich schwächle. Der Ölpreis sei seit Beginn der Lockdowns Anfang November um ganze 10 USD gefallen und liege aktuell (29.11.) bei 83,22 USD. Wenn man es über das Jahr betrachte, dann dürfte Chinas Kraftstoffnachfrage 2022 voraussichtlich um 380.000 bpd sinken. Man spüre diese Entwicklung auch in der Nachfrage für Kohle. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 habe der größte Kohleverbraucher der Welt insgesamt 230,1 Millionen Tonnen eingeführt, 10,5% weniger als im Vorjahr. Am LNG-Markt sei ein ähnliches Bild zu sehen. Die sog. "LNG-Lücke" der Volksrepublik, die Differenz zwischen dem normalen Wachstum und der tatsächlichen Nachfrage, werde für 2022 auf 39,2 Milliarden Kubikmeter Gas geschätzt. Damit werde klar, dass obwohl viele Marktteilnehmer für Energie weiterhin bullisch seien, sei die fehlende Nachfrage aus China von großer Bedeutung und sorge weltweit für deflatorische Effekte.



Die Grundvoraussetzung für alle rationalen Öffnungsplanspiele sei, dass China innerhalb der nächsten Zeit die Booster-Quote in der Bevölkerung nahe an die 100% bringe, Quarantäne-Plätze in Intensivbetten umwandle und das ganze medizinische Personal auf einen massiven Ansturm von Coronainfizierten vorbereite, da die Menschen über kaum natürlich erworbene Immunität gegen das Corona-Virus verfügen würden. Die Null-Covid-Strategie sei aus wirtschaftlicher und epidemiologischer Sicht schon länger nicht mehr haltbar gewesen. Da aber die Strategie untrennbar mit dem Namen von Xi Jinping verbunden sei und der chinesische Weg der Pandemiebekämpfung als der international überlegene dargestellt worden sei, habe man sich aus offenbar ideologischen Gründen nie von der Null-Covid-Strategie getrennt. Den Menschen in China stört womöglich vieles an dem, was im politischen Peking läuft, aber vor allem scheinen sie erschöpft, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Erschöpft von den Tests, Quarantäne Camps, Ausgangssperren und der ständigen Unsicherheit von unberechenbaren Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung betroffen zu werden.



Der unausgesprochene Deal zu Beginn der Pandemie sei gewesen, dass eine Abschottung Chinas nach außen Bewegungsfreiheit nach innen garantieren werde. Dieser Deal scheine nach den landesweit wiederholt auftretenden Lockdowns seitens der Regierung unausgesprochen aufgekündigt worden zu sein. Politischen Beobachtern zufolge würden die Demonstrationen in den nächsten Wochen im Zweifel gewaltsam zerschlagen werden. Nach Auffassung der Analysten der Hamburg Commercial Bank wird die Null-Covid-Strategie in kleinen Schritten über den Sommer 2023 langsam zurückgenommen werden und eine Öffnung der Wirtschaft, wenn überhaupt erst tief ins Jahr 2024 möglich sein. Durch die Proteste der erschöpften und verzweifelten Chinesen werde klar, dass der Preis für den Stolz auf die Null-Covid-Strategie langsam zu groß für die Bevölkerung werde. Es werde dringend ein Plan erforderlich sein, der den medizinischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ambitionen gerecht werde. Der gordische Knoten müsse zerschlagen werden. (02.12.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Von Urumqi im Nordwesten bis Shanghai im Osten haben Demonstrationen und Proteste China in den letzten Tagen erschüttert, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Bisher habe man 20 Demonstrationen in 15 chinesischen Städten verifizieren können. Sie hätten in Größe, Tenor und Zusammensetzung variiert, aber alle hätten ein gemeinsames Thema gehabt: die Forderung nach einem Ende der harten Abriegelungen und willkürlichen Kontrollen im Rahmen der "Null-Covid"-Strategie des Landes. Die Regierung stehe vor einem gordischen Knoten und sei offensichtlich ratlos, wie sie ihn lösen solle. Den jüngsten Auslöser habe es am 24. November gegeben, als bei einem Brand in einem Wohnblock in Urumqi, der Hauptstadt der Region Xinjiang, mindestens zehn Menschen gestorben und neun weitere verletzt worden seien. Anwohner hätten behauptet, dass die Türen und Notausgänge des Gebäudes versiegelt gewesen seien, um die Ausbreitung zu kontrollieren. Beamte in Urumqi hätten dies bestritten. Während sich die Proteste in mehreren Teilen Chinas am Wochenende offenbar weitgehend friedlich aufgelöst hätten, seien die Behörden in einigen Städten mit größerer Härte vorgegangen. Bei den Protesten in Shanghai sei es im Rahmen von Handgemengen zwischen Demonstranten und den Sicherheitskräften zu zahlreichen Festnahmen gekommen. Die entsprechenden Videos seien inzwischen von der Zensur aus dem chinesischen Internet entfernt worden.Die Null-Covid-Strategie, die die Menschen in China momentan erzürne, sei von der Führung in Peking lange Zeit als ihr persönlicher großer Erfolg verbucht worden. Denn bei einer Einwohnerzahl von etwa 1,4 Milliarden Menschen seien insgesamt etwa 1,5 Mio. Corona-Fälle gezählt und ca. 5200 Tote registriert worden. Im Vergleich dazu habe es in den USA, bezogen auf 334 Mio. Einwohner, etwa 100 Mio. Infektionen und über 1 Mio. Tote gegeben. Seitdem jedoch die virulentere Omikron-Variante sich im Umlauf befindet und mRNA-Impfstoffe verfügbar seien, müsse man die Entscheidung Chinas weiterhin an Null-Covid festzuhalten mittlerweile kritisch betrachten. Die Null-Covid-Strategie sei teuer, sie verschlinge Schätzungen der Investmentbank Nomura zufolge etwa 1,8% des chinesischen BIPs. Eigentlich sei diese Strategie darauf ausgelegt, sich in der Pandemiebekämpfung Zeit zu kaufen, um langfristig mithilfe von Impfungen und kontrollierter Durchseuchung harte Kontrollmaßnahmen überwinden zu können.Anders als alle ostasiatischen Nachbarn scheine China fast ziellos in einer Lockdown-Schleife zu versinken, ohne ein konkretes Ziel in Bezug auf die Pandemiebekämpfung, sodass Stimmen lauter würden, dass die chinesische Führung die strikten Corona-Maßnahmen womöglich auch für politische Zwecke ausnutze. Könne man nun im Umkehrschluss fordern, sofort alle Null-Covid-Maßnahmen fallen zu lassen und damit Gesellschaft und Wirtschaft zu öffnen? Dagegen würden leider harte Fakten sprechen. Erstens, die Booster-Rate unter den Senioren sei viel zu gering, sie betrage bei den über 60-jährigen, die etwa 300 Mio. Menschen im Land ausmachen würden, rund 60%. Selbst ein autoritäres Land wie China werde sich schwertun, diese zu impfen. Laut Mary Brazelton, die Medizinprofessorin an der renommierten Cambridge Universität sei, würden sich Menschen vor dem Pieks scheuen, weil sie Misstrauen gegenüber der Regierung oder der Pharmaindustrie oder der Schulmedizin insgesamt verspüren würden. Somit könne man die Schwierigkeit der Regierung, die Menschen zur Impfung zu bekommen, auch als Ausdruck einer übergeordneten Vertrauenskrise ansehen.Einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es kommen könnte, gebe der aktuelle Infektionsausbruch. Der jüngste Ausbruch sei für chinesische Verhältnisse riesig. Allein am 28.11. seien fast 40.000 neue Infektionen festgestellt worden. Im Mai seien es in der Spitze, als der Lockdown in Shanghai verhängt worden sei, fast 30.000 täglich neue Corona-Fälle gewesen. Im Vergleich zum Ausbruch im April sei die Zahl der Fälle langsamer gestiegen, aber die geografische Ausbreitung sei größer. Die gemeldeten neuen Fälle in den fünf wichtigsten Provinzen (Guangdong, Chongqing, Henan, Gansu und Innere Mongolei) würden etwa 71% der landesweit gemeldeten Fälle ausmachen, während sich der Ausbruch im April hauptsächlich auf Shanghai und im geringeren Maße auf Jilin konzentriert habe.