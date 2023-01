Linz (www.aktiencheck.de) - Am Samstag haben in China die einwöchigen Ferien anlässlich des chinesischen Neujahrs begonnen und damit auch der Massenreiseverkehr in China, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In dieser Woche werde es vermutlich zu keinen größeren Bewegungen kommen, da der Zahlungsverkehr nach China ausgesetzt sei. Die Wirtschaft in China werde voraussichtlich weiter den Abwärtsdruck spüren und eine Erholung werde wohl erst im 2. Quartal einsetzen. Aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage seien danach größere Schwankungen nicht auszuschließen. (23.01.2023/ac/a/m)



