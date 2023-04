Damit seien zwischendurch plausible Erwartungen für eine Kontraktion des BIP im ersten Quartal wohl deutlich zu pessimistisch gewesen. Ein guter Teil der Erholung durch die Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität habe bereits in Q1 stattgefunden und lasse nicht bis ins Q2 auf sich warten.



Wie tief die Delle im Januar nun ausgefallen sei und wieviel in den beiden folgenden Monaten wieder gut gemacht worden sei, sei aber enorm unsicher. Wenig hilfreich sei hier, dass im ersten Quartal stets das chinesische Neujahrsfest, dessen Timing von den Mondphasen abhänge, die Saisonbereinigung störe. Die Prognosen der Ökonomen für das Wachstum würden bei Bloomberg aktuell zwischen 1% und 2,8% gg. Vq. streuen. Dies sei selbst für chinesische Verhältnisse extrem.



Da die Belebung in erster Linie von den Dienstleistungen getragen werden sollte, für die die Statistik in China, wie in vielen anderen Ländern, eher dürftig sei, würden auch die auf die Warennachfrage und -produktion abstellenden Indikatoren Li Keqiangs hier nur wenig weiter helfen. Dies gelte ebenso für die Industrieproduktion (Januar/Februar: leichtes Plus gegenüber dem Durchschnitt für Q4) und den Außenhandel, der mangels Saisonbereinigung als kurzfristiger Konjunkturindikator sowieso nur eingeschränkt aussagekräftig sei. Der Container-Riese Maersk habe sich zwar öffentlich skeptisch zur Stärke der Erholung in China geäußert, aber wenn der Aufschwung von der Binnennachfrage nach Dienstleistungen getragen werde, würde sich dies naturgemäß beim Containerumschlag nur wenig bemerkbar machen.



Eine gewisse Dichotomie komme auch in den Einkaufsmanagerindices zum Ausdruck: Während der Dienstleistungsindex im März ein langjähriges Hoch verzeichnet habe, sehe es im Verarbeitenden Gewerbe nicht so gut aus. Unter dem Strich erwarten die Analysten der Helaba in Q1 nun ein deutliches Plus beim realen BIP. Innerhalb des Spektrums der Ökonomen würden sie mit 1,5% gg. Vq. jedoch eher zu den vorsichtigen Prognostikern zählen. Da auch Revisionen der historischen Daten möglich seien, würden die Analysten ihre jährliche Wachstumsprognose für China - aktuell 5% - nach der Datenveröffentlichung überarbeiten und wahrscheinlich anpassen. (14.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zweifel an der Verlässlichkeit/Objektivität/Aussagekraft chinesischer Konjunkturdaten sind an den Finanzmärkten ein Gemeinplatz, so die Analysten der Helaba.Dies gelte insbesondere für die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Legendär sei inzwischen die Aussage des gerade abgelösten Ministerpräsidenten Li Keqiang, dass er selber den Zahlen nicht getraut habe und stattdessen auf alternative Daten geschaut hätte, die dann als "Li-Keqiang-Indikator" bekannt geworden seien.