Bonn (www.aktiencheck.de) - Diese Woche erwarten wir in China die Veröffentlichung einer Reihe von Indikatoren, die Aufschluss über die wirtschaftliche Erholung Chinas geben dürften, so die Analysten von Postbank Research.



Zu den wichtigsten Daten würden der 1-jährige Zinssatz für die mittelfristige Kreditfazilität (MLF), die Industrieproduktion, die Einzelhandelsumsätze, die Immobilieninvestitionen und die Preise für neue Häuser gehören. Der 1-Jahres-Satz der MLF, der derzeit bei 2,5% liege, werde genau beobachtet werden. Die Markterwartungen für das Wachstum der Industrieproduktion im Oktober würden bei 4,8% im Vergleich zu 4,5% im September liegen. Die Einzelhandelsumsätze würden im Oktober voraussichtlich um 6,7% ggü. Vorjahr wachsen, nach 5,5% im Vormonat. Es werde erwartet, dass die Immobilieninvestitionen und die Preise für neue Häuser im Oktober aufgrund der schleppenden Nachfrage zurückgehen würden.



Die Bemühungen Chinas, die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen, scheinen Wirkung zu zeigen, aber das Vertrauen der Anleger bleibt zögerlich, beeinflusst von den zuletzt schwachen Inflationszahlen und den anhaltenden Sorgen um den Immobilienmarkt, so die Analysten von Postbank Research. (13.11.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.