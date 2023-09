Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden in China Einkaufsmanagerindices und Daten zu den Industriegewinnen veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.



Der Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe werde für September bei 49 Indexpunkten erwartet, verglichen mit dem vorherigen Wert von 51, der die schnellste Expansionsrate der Fabrikaktivitäten seit Februar dargestellt habe. Man gehe davon aus, dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen 52,6 Punkte erreichen werde (gegenüber 51,8 Punkten im August). Der Caixin Composite PMI werde voraussichtlich auf 53 steigen (nach 51,7 im August). Es werde erwartet, dass die Industriegewinne mit -10% weniger schwach ausfallen würden als der vorangegangene Wert von -15,5%.



Fazit: Die chinesische Wirtschaft könnte eine Wende einleiten, da sich einige Wirtschaftsdaten zu erholen beginnen würden. Die Analysten würden chinesische Wirtschaftsdaten in den kommenden Monaten angesichts der geplanten Konjunkturmaßnahmen und der nachlaufenden Konjunkturindikatoren genau beobachtet. (CIO Week up front vom 25.09.2023) (25.09.2023/ac/a/m)



