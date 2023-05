Linz (www.aktiencheck.de) - Der im April veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes (PMI) in China rutscht unerwartet mit einem Wert von 49,2 unter den neutralen Stand von 50 sowie klar unter den Prognosen von 51,4, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Im Gegensatz dazu falle der PMI für den Dienstleistungssektor solide aus und deute auf eine robuste Dynamik hin. Diese Zahl verweise auf eine Erholung des Konsums- und Dienstleistungssektors. Nichtsdestotrotz bleibe die fortgesetzte Schwäche des Arbeitsmarktes weiterhin ein Grund zur Sorge. Eine Arbeitsmarkterholung gelte als entscheidend, um das Wachstum der Konsumausgaben im zweiten Halbjahr aufrechterhalten zu können. Der EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan)-Kurs notiere derzeit zwischen 7,58 und 7,62. (02.05.2023/ac/a/m)





