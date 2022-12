Chinas Immobilienmarkt bleibe auch 2023 im Fokus



Ein entscheidender Sektor für die Wirtschaftsentwicklung werde der schwächelnde Immobilienmarkt sein: Weiterhin würden Negativmeldungen von rückläufigen Absatzzahlen und Bauinvestitionen die Lage bestimmen. Dabei würden auch die privaten Haushalte auf dem Immobilienmarkt angesichts höherer Baukosten und unterbrochener Bauvorhaben weiter unter Druck geraten und ihren Konsum bereits zurückfahren. Fiskalische Unterstützungsmaßnahmen - wie Infrastrukturprojekte sowie Steuersenkungen und großzügigere Kreditvergaberichtlinien - würden bleiben notwendig bleiben.



Inflation vorerst kein Thema - der Renminbi-Verfall sollte beendet sein



Immerhin würden geringe Konjunkturimpulse für niedrige Inflation sorgen. Die Jahresrate der Konsumentenpreise liege bei sehr moderaten 1,6%. Das könne sich zwar mit den Aufhebungen der Restriktionen etwas ändern, aber vorerst dürfe die chinesische Zentralbank für konjunkturelle Stimuli sorgen. Allerdings seien ihr aufgrund einer gewissen Liquiditätsfalle ein wenig die Hände gebunden. Im Umfeld einer strauchelnden Konjunktur sei der Renminbi deutlich unter Druck geraten. Zudem begrenze die politische Frage um Menschenrechte und Taiwan zukunftsträchtige Investitionen im Reich der Mitte. So habe der US-Dollar kurzzeitig auf bis über 7,30 CNY angezogen. Eine Stabilisierung Chinas und ein baldiges Ende der FED-Zinsanhebungen sollte ihn in 2023 unter die Marke von 7 CNY drücken. (Economic Adviser - Outlook 2023) (19.12.2022/ac/a/m)







