Linz (www.aktiencheck.de) - Die strikte Null-Covid-Politik hatte auf die Konjunktur Chinas starke Auswirkungen, da aufgrund des Lockdowns Fabriken stillstanden und Städte wie Geisterstädte wirkten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Nach Protesten seien die Corona-Maßnahmen nun teilweise aufgehoben worden, wodurch die Wirtschaft einen Aufschwung erlebe und der Renminbi-Kurs an Stärke gewinne. Die Gefahr stehe nun im Raum, dass es aufgrund des Wirtschaftsaufschwungs in China zu einem erneuten Anziehen der Rohstoffpreise komme. Ein weiterhin restriktives Vorgehen seitens der Amerikanischen Zentralbank (FED) könnte dem entgegenwirken, denn die Yuan-Abwertung aus dem vergangenen Jahr habe unter anderem auch aus der USD-Stärke resultiert. Die Chinesische Zentralbank habe Raum für Zinssenkungen, wodurch der Yuan zusätzlich belastet werden könnte. Aktuelle Notiz von EUR/CNY (Chinesischer Yuan): 7,3200 unter Banken. (06.02.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.