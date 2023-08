Bonn (www.aktiencheck.de) - China wird in der kommenden Woche mehrere Einkaufsmanagerindices veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Der Caixin PMI für das Verarbeitende Gewerbe werde voraussichtlich 49,3 erreichen, gegenüber dem vorherigen Wert von 49,2. Der Caixin PMI für den Dienstleistungssektor dürfte geschätzt bei 54 liegen, was einen leichten Rückgang gegenüber 54,1 im Juli bedeute. Der Caixin Composite PMI dürfte voraussichtlich 51,9 betragen und damit auf dem Niveau vom Juli liegen.Fazit: Die chinesischen Einkaufsmanagerindices dürften genau beobachtet werden, da die Auslandsumsätze und die Auftragseingänge zurückgegangen sein könnten. Der Dienstleistungssektor sollte relativ widerstandsfähig bleiben. Die Analysten würden die chinesische Wirtschaft in den kommenden Monaten genau beobachten: Konjunkturmaßnahmen seien in Sicht, aber die Wirtschaftsindikatoren dürften wichtig sein, um ihren Umfang zu bestimmen. (Ausgabe vom 28.08.2023) (29.08.2023/ac/a/m)