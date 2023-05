Bonn (www.aktiencheck.de) - China veröffentlichte am Sonntag die NBS-Einkaufsmanagerindices, so die Analysten von Postbank Research.



Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im April auf 49,2 (verglichen mit 51,9 im März) gefallen. Er habe damit unter den Konsenserwartungen von 51,4 gelegen. Das deute darauf hin, dass die Konjunkturerholung in China aufgrund eines schwachen Konjunkturausblicks im Ausland holprig sein könnte. Der PMI für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe (Dienstleistungen) sei jedoch mit 56,4 im April erneut kräftig ausgefallen (nach 58,2 im März) mit einer anhaltenden Erholung des Konsums. Diese Woche seien in China fünf Feiertage anlässlich des Tags der Arbeit gewesen. Urlaubsbuchungsanfragen hätten gezeigt, dass chinesische Haushalte während dieser längeren Ferienzeit besonders reisefreudig gewesen seien. Die Analysten würden daher davon ausgehen, dass der Konsum auch weiterhin der Motor für die Erholung des chinesischen Wachstums sein sollte.



Während die kurzfristige Marktstimmung durch die Spannungen zwischen den USA und China beeinträchtigt wurde, sind die Analysten von Postbank Research der Ansicht, dass die besseren Unternehmensgewinne infolge der stärkeren wirtschaftlichen Erholung die Outperformance chinesischer Aktien im zweiten Halbjahr im Vergleich zu anderen Märkten unterstützen sollte. (Ausgabe vom 02.05.2023) (03.05.2023/ac/a/m)



