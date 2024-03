Bonn (www.aktiencheck.de) - Diese Woche warten die Marktteilnehmer auf Ankündigungen von Chinas hochkarätiger jährlicher Veranstaltung, dem Nationalen Volkskongress, so die Analysten von Postbank Research.



Dabei dürften die Beobachter auf das BIP-Wachstumsziel 2024 achten, das voraussichtlich bei 5,0% liegen werde, also auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr, sowie auf politische Prioritäten und gegebenenfalls auf zusätzliche Konjunkturpläne. Der Caixin Services PMI für Februar werde am Dienstag veröffentlicht und dürfte im Vergleich zum Vormonat steigen, was auf die starke Nachfrage nach den Feiertagen während der Neujahrswoche zurückzuführen sein sollte. Auch die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden chinesischen Außenhandelsdaten dürften auf der Suche nach Anzeichen für eine Konjunkturerholung aufmerksam verfolgt werden.



Fazit: Damit sich die Marktstimmung ändere, sollten die zahlreichen Konjunkturmaßnahmen, die die chinesischen Behörden in diesem Jahr ergriffen hätten, zu einer Erholung der makroökonomischen Daten führen. Die Regierung bleibe unterdessen entschlossen, bei Bedarf weitere Schritte zu unternehmen, um den Aufschwung zu unterstützen. (Ausgabe vom 04.03.2024) (05.03.2024/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.