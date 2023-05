Bonn (www.aktiencheck.de) - China wird in der kommenden Woche mehrere Einkaufsmanagerindices (EMI) aus verschiedenen Bereichen veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.



Der EMI des Verarbeitenden Gewerbes dürfte genau beobachtet werden, da er von 51,9 im März auf ein 4-Monats-Tief von 49,2 im April 2023 gefallen sei. Es werde erwartet, dass der jüngste Wert für Mai höher ausfallen werde als der vom April (49,2), da sich der Verbrauch weiter erhole und sich die Lieferketten in China normalisieren würden. Aufgrund der schwachen Stimmung im privaten Sektor könnte der EMI für das Verarbeitende Gewerbe jedoch im Kontraktionsbereich unterhalb der 50er Marke bleiben. Der chinesische EMI für den Dienstleistungssektor dürfte den Erwartungen zufolge auch im Mai im Wachstumsbereich von über 50 liegen.



Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe dürfte genau beobachtet werden, da die Anleger sehen möchten, ob Chinas Erholungsdynamik von jetzt an nachlasse, insbesondere aufgrund der schwachen Stimmung in der Privatwirtschaft und der problematischen Auslandsnachfrage. Die Analysten von Postbank Research würden im zweiten Halbjahr 2023 in China weitere geldpolitische Unterstützungsmaßnahmen erwarten. (30.05.2023/ac/a/m)





